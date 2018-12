Een planeet die rood en blauw glanst: nieuwe superaarde met mogelijk robijnen en saffieren ontdekt LH

27 december 2018

22u16 4 Wetenschap Planeten die opgebouwd zijn uit fonkelende edelstenen? Ze bestaan mogelijk. Onderzoekers van de universiteiten van Zürich en Cambridge hebben een nieuwe, exotische klasse van planeten buiten ons zonnestelsel ontdekt. Die superaardes, met een massa minstens vijf keer zo groot als onze planeet, werden gevormd bij hoge temperaturen dicht bij hun moederster en bevatten een grote hoeveelheid calcium en aluminium. Daardoor zou alvast één planeet voor een groot deel bestaan uit robijnen en saffieren.

“Wellicht glinstert de planeet rood en blauw”, stelt astrofysicus en hoofdonderzoeker Caroline Dorn. Ze heeft het over HD219134 b, een planeet die zo dicht bij zijn moederster staat, dat op het hemellichaam een jaar slechts drie dagen duurt. De planeet heeft een massa die bijna vijf keer zo groot is als onze planeet en wordt daarom een superaarde genoemd.

Dorn leidde een team van wetenschappersen die een blik wierpen op de mysterieuze superaardes. Die beschrijven nu een nieuwe soort die compleet anders is dan de meeste planeten, die op onze aarde lijken. Daarom spreken ze van een “nieuwe, exotische klasse” planeten die gevormd zijn bij zeer hoge temperaturen en dicht bij hun moederster staan.

21 lichtjaren

In tegenstelling tot onze aarde heeft HD219134 b zeker geen massieve kern van ijzer, maar bestaat deze waarschijnlijk uit calcium en aluminium. Die samenstelling zorgt ervoor dat de planeet mogelijk voor een groot deel bestaat uit robijnen en saffieren. Deze edelstenen zijn namelijk aluminiumoxiden. Om het object te kunnen bewonderen zal u wel wat tijd moeten nemen: de planeet die in het sterrenbeeld Cassiopeia staat, is 21 lichtjaren van ons verwijderd.

‘Diamantplaneet’ ook saffierplaneet?

Ook twee andere planeten, 55 Cancri e en WASP-47 e, zouden tot de nieuwe klasse horen. Ook deze superaardes cirkelen dicht bij hun ster, waardoor het aan de oppervlakte zelfs ongeveer 3.000 graden Celsius is. Exoplaneet 55 Cancri e kwam in 2012 al in het nieuws, omdat die voor een groot deel uit diamant zou bestaan. Deze theorie werd al in 2013 ontkracht, omdat de planeet hiervoor te weinig koolstof herbergt. Maar wie weet herbergt ook deze superaarde prachtige edelstenen en is het een glinsterende saffierplaneet.