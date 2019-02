Een op drie kankers is te vermijden door je gedrag te veranderen: “Heel simpele dingen” HR

28 februari 2019

09u15

Bron: Belga 0 Wetenschap Vier op de tien kankers bij mannen en de helft van alle kankers bij vrouwen in België valt te vermijden als we onze levensstijl aanpassen. Dat schrijft Het Nieuwsblad, op basis van een nieuwe studie van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek.

In de studie staan percentages voor heel Europa, maar ook specifiek voor ons land. "Voor België is tussen 36 en 43 procent van de kankers bij mannen vermijdbaar, bij vrouwen tussen de 53 en 58 procent", aldus het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek.



"De medische behandeling van kanker gaat met enorme sprongen vooruit, dat trekt vaak de aandacht", zegt epidemioloog Marc Arbyn van het gezondheidsinstituut Sciensano in de krant. Dat zijn volgens hem echter heel specifieke behandelingen, dikwijls voor een beperkt aantal patiënten die ook heel dure medicijnen vergen. "Laten we focussen op de enorme aantallen kankers die we kunnen vermijden door ons gedrag te veranderen. Dat kan duizenden tot tienduizend levens per jaar redden in België."

De sigaret bannen, zou het aantal kankers met twintig procent doen dalen. "Overgewicht bestrijden kan 8 procent van de kankers vermijden. Alcohol inperken, niet meer excessief zonnen of onder de zonnebank gaan, gezond eten, actief zijn: heel simpele dingen", aldus Arbyn.

Hogere belastingen

De epidemioloog legt uit hoe dat kan worden bewerktstelligd. "Alcohol en tabak veel zwaarder belasten. Dat is bijvoorbeeld al een heel effectieve maatregel, maar ook heel onpopulair voor een politicus om aan te kondigen", zegt hij. "Andere ingrepen? Er zijn al landen die zonnebanken verboden hebben. We nodigen de politiek uit om de risicofactoren die hier opgesomd staan, in detail te gaan bekijken."

Een andere belangrijke factor is de screening. Die kan volgens hem in Vlaanderen nog beter.