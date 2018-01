Een jaar lang in de ruimte verblijven. Wat doet dat eigenlijk met je? Astronaut Scott Kelly verbleef een jaar in de ruimte als onderdeel van één groot experiment Govert Schiling

Bron: De Volkskrant 0 Wetenschap Bijna een jaar verbleef Scott Kelly in het ruimtestation ISS, terwijl zijn tweelingbroer achterbleef. Allemaal om te kijken wat het met een mens doet, een verblijf in de ruimte.

Je bent bijna een jaar van huis, twee bevoorradingsschepen exploderen, je schoonzus wordt neergeschoten, en je bent vooral vaak de wc aan het repareren. Voor ex-astronaut Scott Kelly (53) was het recordverblijf aan boord van ruimtestation ISS – van 27 maart 2015 tot 1 maart 2016 – toch een ervaring die alle verwachtingen te boven ging.



"Toen ik 18 was, raakte ik gegrepen door het boek The right stuff van Tom Wolfe", vertelt Kelly. "Vanaf dat moment wist ik dat ik astronaut wilde worden." Net als zijn tweelingbroer Mark, ook astronaut, maakte Kelly vier ruimtevluchten. In totaal verbleef hij 520 dagen in de ruimte – het Amerikaanse record.

