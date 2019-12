Een blikje bier openen tijdens oudejaarsnacht? Weet dan dat erop tikken niet helpt tegen het schuimen AW

31 december 2019

09u05

Bron: New Scientist 0 Wetenschap Wie het nieuwe jaar liever inzet met bier in plaats van champagne tikt misschien nog enkele keren tegen de zijkant van het blikje pils om te voorkomen dat schuim ontsnapt bij het openen. Maar werkt dat eigenlijk wel? Enkele wetenschappers zochten het uit.

1,2,3, met de nagel tegen een blikje bier. Iedereen deed het wel eens. Tikken op de zijkant van een (geschud) blikje om te voorkomen dat de helft van het bier eruit vloeit bij het openen. Gezien het bier vanavond wellicht rijkelijk zal vloeien, zal er ook wel enkele keren tegen blikjes getikt worden.

Hoezo?

We doen het (bijna) allemaal, maar weten we eigenlijk ook waarom? Bij een geschud blik ontstaan er bubbels van koolstofdioxide. Wanneer dat blikje vervolgens geopend wordt, gaat de druk eraf, en stijgen de bubbels naar het oppervlak. Met wat pech nemen de bubbels de helft van jouw kostbare goudgele vloeistof mee naar buiten.

Door te tikken, zouden de bubbels loskomen van de binnenzijde van het blik bier. En omdat de bubbels koolstofdioxide alvast aan het oppervlak liggen bij het openen, zou het schuimen uitblijven.

Althans dat dacht men. “Wetenschapper zijnde, wilde ik altijd al weten of deze strategie ook echt resultaat oplevert”, aldus Elizaveta Sophina, verbonden aan de University of Southern Denmark. Zodus zette de wetenschapster een onderzoek op samen met enkele collega’s.

1.000 blikjes

Ze werden gesponsord door bierbrouwer Carlsberg die maar liefst duizend blikjes van 330 milliliter voorzag. Alle blikjes werden op exact dezelfde manier geleverd, zoals dat normaal ook zou gebeuren.

In het lab werden de blikjes in twee groepen verdeeld: de ene helft werd in een schudmachine – die een flinke fietstocht moest evenaren - geplaatst, met de andere helft gebeurde niets. Vervolgens was het de beurt aan enkele ‘Chinese vrijwilligers’. Zij wisten niet of ze een geschud exemplaar in hun handen hadden of niet, en kregen de opdracht al dan niet met hun vingers tegen het blik te tikken. Na het openen werden de blikjes bier gewogen.

En wat bleek? De geschudde blikjes verloren gemiddeld zo’n 3,45 gram bier. Bij de niet-geschudde blikjes was dat 0,51 gram. En dat tikken maakte helemaal geen verschil uit. De wetenschappers adviseren dat geduld de beste manier is om te voorkomen dat bier verspild wordt. Heeft je blikje er een hevige fiets- of autorit opzitten? Wacht dan eventjes met het openen.

Nog belangrijk om mee te geven: de 1.000 blikken bier zijn niet verspild aan de wetenschap. Het bier dat in de blikken bleef zitten, werd aan medewerkers en studenten van de universiteit gegeven. Samen met wat snacks.