Dwergsterrenstelsel op ramkoers met Melkweg: zal kosmische ontploffing einde van de aarde betekenen? AW

04 januari 2019

13u15

Bron: Space.com, Forbes 0 Wetenschap Verwoest de klimaatverandering onze aarde niet dan wel een kosmische ontploffing van ons sterrenstelsel. Astrofysici berekenden immers dat dwergsterrenstelsel LMC op rampkoers ligt met ons Melkwegstelsel. Het resultaat zou spectaculair vuurwerk opleveren, al zou je het niet kunnen navertellen.

Een crash tussen het dwergsterrenstelsel LMC en ons Melkwegstelsel zou de aarde alsook een deel van ons sterrenstelsel opblazen. Dat blijkt uit een computersimulatie van astronomen aan de Durham University in het Verenigd Koninkrijk.



Eerder al deelden astronomen een soortgelijk bericht. Volgens dat bericht zou het Andromedastelsel onze aarde uiteindelijk verwoesten. Nu blijkt echter dat een kleiner dwergsterrenstelsel met de naam Grote Magelhaense Wolk of Large Magellanic Cloud (LMC) onze kant op gaat en de aarde kan verwoesten over zo’n 2,5 miljard jaar. De kosmische aanvaring met het Andromedastelsel werd pas over acht miljard jaar voorspeld.

Rechtsomkeer

Momenteel is het dwergsterrenstelsel zo’n 163.000 lichtjaren van ons Melkwegstelsel verwijderd. Het beweegt zich voort met een snelheid van 250 kilometer per seconde, weg van ons sterrenstelsel. Maar volgens de computersimulaties zal het sterrenstelsel op een zeker moment vertragen en rechtsomkeer maken, richting het Melkwegstelsel. “Als dat gebeurt, zullen onze afstammelingen niet in staat zijn om zich te weren”, aldus Carlos Frenk, kosmoloog aan de Durham University.

Armageddon

Om te besluiten met een positieve noot: “LMC is groot maar het dwergsterrenstelsel zal ons sterrenstelsel niet volledig verwoesten. Dat zou het Andromedastelsel wel verwezenlijken. Een botsing met dat sterrenstelsel zou een armageddon betekenen”.

De onheilspellende resultaten en conclusies van de astronomen werden gepubliceerd in het tijdschrift Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.