Duits onderzoeksschip weer thuis na baanbrekende Noordpoolexpeditie HLA

12 oktober 2020

13u12

Bron: Belga 0 Wetenschap Na een jaar op de noordelijke pool te hebben vertoefd is het Duitse onderzoeksschip Polarstern maandag naar zijn thuishaven teruggekeerd.

De Polarstern was op 20 september 2019 vanuit het Noorse Tromso, op de Poolcirkel, vertrokken voor een multidisciplinaire klimaatstudie in het Poolgebied. Het schip liet zich doelbewust door het ijs insluiten en driften, voor het eerst ook tijdens een poolwinter. Met alle extreme koude en lange periodes van duisternis vandien.

Het Arctisch gebied speelt een toonaangevende rol in het mondiale ecosysteem. Door het vergaren van data in de oceaan, het ijs en de atmosfeer hopen meer dan zeventig deelnemende onderzoeksinstituten uit bijna twintig onderscheiden landen meer licht te laten schijnen op klimaatverandering.



Allerhande schepen lieten hun scheepshoorn weerklinken toen de Polarstern maandag het estuarium van de Weser in het noorden van Duitsland opvoer. Om 11.00 uur lag het schip aan de kade van Bremerhaven aangemeerd. Minister van Wetenschappelijk Onderzoek Anja Karliczek maakte deel uit van het welkomstcomité.