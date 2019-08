Duikteam bevestigt vrees: wrak van Titanic verdwijnt AW

21 augustus 2019

17u17

Bron: BBC News 16 Wetenschap Voor het eerst in bijna 15 jaar zijn enkele duikers met hun onderzeeër terug naar het wrak van de Titanic gedoken. Het vermoeden van enkele wetenschappers werd daar bevestigd: de Titanic is in een razendsnel tempo aan het verdwijnen.

Een team duikers van de internationale organisatie Five Deeps – dat is dezelfde organisatie die de diepste duik ooit maakte en daar plastic aantrof – dook in het kader van een nieuwe documentaire terug naar het wrak van wat ooit een glorieus schip was.



Daar zagen de duikers tot hun grote schrik dat enkele delen van de Titanic volledig verdwenen waren. Vooral stuurboord heeft zwaar geleden in het water, alsook de verblijfsvertrekken van de officieren en de kapitein. Zo is de oude badkuip van de kapitein – waarvan een, inmiddels wereldberoemde, foto werd tentoongesteld in 1996 - nergens meer te bespeuren. De legendarische boeg, door dewelke Leonardo DiCaprio en Kate Winslet zich lieten inspireren voor een van de meest iconische filmscènes, zal volgens kenners het volgende onderdeel zijn om te verdwijnen.



(Lees verder onder de foto)

Bacteriën

Hoe het komt dat het reusachtige schip lijkt op te lossen? Het wrak is bezaaid met roestvormende bacteriën die het in ijltempo verslinden. De bacteriën eten per dag zo’n 180 kilogram van het schip op. Enkele rekensommetjes leren ons dat er van de wrakstukken van het schip vermoedelijk niets meer zal overschieten over twintig tot dertig jaar. Zonde, want het wrak is de enige overblijvende ooggetuige van de Titanic-ramp zeggen historici.

Laatste ooggetuige

In 2009 stierf Elizabeth Gladys Millvina Dean, de laatste overlevende van de ramp. Zij werd geboren in februari 1912 en was amper twee maanden oud toen ze aan boord van het schip ging. Dean mocht zichzelf de jongste passagier noemen.

"Titanic is returning to nature"



Parts of the wreck are now deteriorating rapidly



[Tap to expand] https://t.co/O4TUkYIZP4 pic.twitter.com/jL2MC2cijD BBC News (World)(@ BBCWorld) link

Moeilijke duik

De reusachtige RMS Titanic zonk in 1912 nadat het schip in aanvaring kwam met een ijsberg. Er zouden uiteindelijk meer dan 1.500 van de 2.200 passagiers sterven. De restanten van het schip liggen inmiddels op ongeveer 600 kilometer van de kust van Newfoundland (Canada) en op een diepte van zo’n 3,8 kilometer. Die laatstgenoemde afstand is niet bijzonder indrukwekkend om te wandelen, lopen of fietsen; duiken is een ander paar mouwen.



Het duiken gebeurde met een onderzeeër die voorzichtig omheen het wrak moest manoeuvreren. En om het nog een tikkeltje moeilijker te maken, het schip werd in tweeën gesplitst waardoor er twee wrakstukken zijn om te ontwijken. Verder nog is het ijskoud op een diepte van 3,8 kilometer, pikkedonker en er is een enorme druk.