Duikers doen unieke ontdekking voor Kroatische kust: Romeins scheepswrak met honderden amforen Redactie

28 augustus 2018

13u40

Bron: Croatia Week, NOS 4 Wetenschap Duikers hebben bij het Kroatische eiland Pag een bijzondere archeologische vondst gedaan. Ze ontdekten een 2.000 jaar oud Romeins schip. Volgens archeologen dateert het uit de eerste eeuw voor Christus. Het wrak lag op de zeebodem en was geladen met ongeveer 600 amforen. Dat zijn grote kruiken waarin bijvoorbeeld olie, graan of wijn bewaard werden.

Het was Vedran Dorusic, de voorzitter van de Diving Tourism Organisation bij de handelsorganisatie HGK, die de ontdekking enkele weken geleden deed. Hij was op duikexpeditie met toeristen. "We hebben al veel op de zeebodem gevonden, maar dat we zoiets zouden ontdekken, daar hadden we nooit van durven te dromen", vertelt hij aan Croatia Week.

Volgens de nieuwswebsite zouden sommige sporen erop wijzen dat erop Pag een Romeinse haven zou zijn geweest.

Verder onderzoek is nog nodig, maar volgens de eerste vaststellingen zou het wrak dateren uit de eerste eeuw voor Christus. Mogelijk wilde het schip de bura ontvluchten, een intense wind aan de oostkust van Kroatië.

Duikattractie

De vondst in alleszins een goede zaak voor het toerisme in de regio, want nu heeft het land er een nieuwe duikattractie bij.