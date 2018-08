Droogte verhoogde kans dat Romeinse keizers werden vermoord volgens studie lva

12 augustus 2018

04u17

Romeinse keizers hadden heel wat dingen te vrezen: oorlog, intrige, jaloezie, maar ook regentekort. Een nieuwe studie toont een link tussen neerslaghoeveelheid en moordcijfers. In periodes van droogte was de kans groter dat de keizer van kant werd gemaakt.

Een groep economen publiceerden hun onderzoek in het tijdschrift Economics Letters. Ze bouwden voort op een studie van 2011 die de regenval in het toenmalige Gallië en Duitsland hadden berekend aan de hand van jaarringen van eikenbomen.

De onderzoekers koppelden die cijfers aan de moorden en kwamen na een statistische analyse tot de vaststelling dat droogte de leiders van het Romeinse keizerrijk tussen 27 v.C. en 476 n.C. wel eens fataal kon worden.

Droogte leidde tot een slechte oogst, een slechte oogst zorgde voor uitgehongerde soldaten en uitgehongerde soldaten verhoogden dan weer het risico op muiterij, verraad en misdaad, luidt de verklaring.

De gevaarlijkste periode was die van de Gordiani-dynastie van 235 n.C. tot 285 n.C. Veertien keizers werden toen vermoord. Naast magere oogsten en hongersnood kregen de keizers in deze dynastie ook te maken met de pest, invasies en economische depressies.

De onderzoekers benadrukken dat een neerslagtekort zeker niet de enige verklaring is, maar wel een van de factoren was: "In de meeste gevallen volgt een moord op een Romeinse keizer op een periode van droogte", aldus de onderzoekers.