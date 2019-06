Drie astronauten landen terug op Aarde na 204 dagen in de ruimte Redactie

25 juni 2019

13u39

in Kazachstan zijn drie astronauten veilig en wel geland na een verblijf van 204 dagen in het Internationale Ruimtestation ISS. De Amerikaanse Anne McClain, de Canadees David Saint-Jacques en de Rus Oleg Kononenko stellen het goed. De drie hebben maandenlang het ene na het andere wetenschappelijk experiment uitgevoerd aan boord van het ISS. Voor McClain en Saint-Jacques was het de eerste keer dat ze naar de ruimte reisden, voor Kononenko was het al de vierde reis.