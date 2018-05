Dragon van SpaceX beëindigt derde succesvolle missie met plons in oceaan lva

06 mei 2018

00u56

Bron: Belga, Nasa 0 Wetenschap Een Dragon-capsule van de Amerikaanse raketbouwer SpaceX is zaterdag om 21 uur Belgische tijd succesvol geland in de Stille Oceaan. Vijf en een half uur eerder was de capsule losgekoppeld van het internationaal ruimtestation ISS, waar ze sinds 4 april op haar derde bevoorradingsmissie was.

De Dragon-capsule landde met 1.800 kilogram materiaal aan boord dat men in het ISS niet meer nodig heeft of dat terug naar de aarde moest terugkeren om te worden hersteld.

Naast bevoorrading wordt de Dragon ook gebruikt om experimenten uit te voeren in het ISS. Tijdens deze missie was er onder meer een laboratorium ingericht met muizen, om te achterhalen hoe de knaagdieren reageren op microzwaartekracht.

Daarnaast waren er experimenten om stormen, kankerbehandelingen en het verzamelen van brokstukken in de ruimte te bestuderen.

De Dragon van SpaceX is momenteel de enige transportcapsule die in staat is om intact naar de aarde terug te keren.