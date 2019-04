Exclusief voor abonnees Doorbraak met verstrekkende gevolgen? Dood varkensbrein vertoont na uren weer activiteit Maarten Keulemans

17 april 2019

19u36

Bron: de Volkskrant 8 Wetenschap De hersendood is minder onomkeerbaar dan tot nu toe werd gedacht. Amerikaanse wetenschappers zijn erin geslaagd varkenshersenen uren na de dood weer enige activiteit te laten vertonen. Tekenen van hersteld bewustzijn of werkende hersengebieden zag men niet. Toch denken experts dat de doorbraak mogelijk verstrekkende consequenties heeft.

Onduidelijk is nog waartoe de nieuwe techniek in de toekomst in staat is, benadrukt het onderzoeksteam achter de experimenten in vakblad Nature. Aan de horizon liggen futuristische toepassingen: zo wordt het misschien ooit mogelijk om patiënten met bepaald hersenletsel beter te helpen, of zelfs om na de dood herinneringen uit het brein te tappen. “We kennen allemaal de fantasie van het brein in een potje dat kan blijven denken”, reageert desgevraagd neuroloog Gea Drost. “Dat is wel de magie die van deze experimenten uitgaat.”

