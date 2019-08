Doorbraak in de wetenschap: onderzoekers kweken voor het eerst hybride mens-aapembryo HAA

01 augustus 2019

19u18

Bron: El País 2 Wetenschap Onderzoekers zijn er voor het eerst in geslaagd om een hybride mens-aapembryo te creëren. De primeur kadert in het onderzoek naar manieren om bij dieren organen te laten groeien voor menselijke transplantatiedoeleinden. Twee jaar geleden werden zo ook al embryo’s gekweekt die deels mens en deels varken waren.

Wetenschappers van het Salk Institute in de Verenigde Staten en van de Murcia Catholic University (UCAM) in Spanje kunnen de recente primeur achter hun naam schrijven. Het experiment onder leiding van Juan Carlos Izpisúa werd uitgevoerd in een laboratorium in China, meldt de Spaanse krant El País, om juridische barrières in andere landen te omzeilen.

“Erg veelbelovend”

Concreet zijn de onderzoekers erin geslaagd om in apenembryo’s de genen uit te schakelen die normaal instaan voor de vorming van organen. In de embryo’s werden vervolgens menselijke stamcellen geïnjecteerd die eender welk weefsel of organen kunnen aanmaken. Het resultaat van deze ingreep is dan een ongeboren aap met menselijke cellen. Uit ethische overwegingen en volgens internationale afspraken in de wetenschap werd het experiment na veertien dagen afgebroken. Maar de resultaten zijn “erg veelbelovend”, zegt de Spaanse onderzoekster Estrella Núñez.

Meer details over de doorbraak zijn nog niet vrijgegeven, omdat de resultaten nog moeten verschijnen in een internationaal befaamd wetenschappelijk vakblad.

Varkensembryo

Spanje is een pionier en wereldleider op het vlak van dergelijk onderzoek, zegt wetenschapper Juan Carlos Izpisúa. Twee jaar geleden slaagden hij en zijn team er al in om embryo’s te kweken die deels varken en deels mens waren. Ook een primeur, al was de uitslag toen minder hoopgevend. “We ontdekten dat de menselijke cellen niet goed standhielden en zeer weinig bijdroegen aan de ontwikkeling van de varkensembryo’s”, legt de Argentijn Pablo Ross uit. De man werkte in 2017 mee aan het onderzoek.

Ultieme doel

Het recente experiment met de mens-aapembryo’s werd grotendeels gefinancierd door de Murcia Catholic University in Spanje. Dergelijke proeven zijn er verboden, tenzij het onderzoek naar dodelijke ziektes betreft. Het ultieme doel van de tests met dierlijke embryo’s is om menselijke organen voor transplantatiedoeleinden te kunnen kweken. Die weg is echter nog bijzonder lang.

De Spaanse biologe Núñez is zich ervan bewust dat ze de doorbraak zelf allicht nooit zal meemaken, maar ze noemt “het proces ernaartoe minstens even interessant”. “Om dat doel te kunnen verwezenlijken, zijn de stappen die we vandaag zetten noodzakelijk.”