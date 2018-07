Dodental door hittegolf Japan loopt op: duizenden onwel door temperaturen tot bijna 40 graden TT

17 juli 2018

08u22

Bron: ANP 0 Wetenschap Een intense hittegolf in Japan heeft de afgelopen dagen aan zeker veertien mensen het leven gekost. Duizenden personen moesten worden behandeld in ziekenhuizen nadat ze onwel waren geworden door de hoge temperaturen, berichten Japanse media. Het kwik steeg maandag op sommige plaatsen tot boven de 39 graden.

Japan werd deze maand ook al getroffen door ongekend hevige regenval en overstromingen, met ruim 200 doden tot gevolg. De hittegolf van de afgelopen dagen bemoeilijkt het werk van militairen en vrijwilligers die modder en puin aan het opruimen zijn. "Het is erg warm. Alles wat we kunnen doen is water blijven drinken", zei een man in Okayama tegen nieuwszender NHK.

Een van de slachtoffers die overleed als gevolg van de hitte is een vrouw van in de negentig. Zij werd bewusteloos aangetroffen in een veld. Het Japans Meteorologisch Instituut waarschuwt dat de hoge temperaturen in combinatie met een hoge luchtvochtigheid voor gevaarlijke omstandigheden zorgen. De hittegolf houdt vermoedelijk de rest van de week aan, en mogelijk nog langer.