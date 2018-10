Dodelijke selfies: slachtoffers zijn vaak jong, en meestal mannen HR

04 oktober 2018

10u28

Bron: Journal of Family Medicine and Primary Care 2 Wetenschap Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat tussen oktober 2011 en november 2017 meer dan 250 mensen om het leven zijn gekomen bij het maken van de perfecte selfie. De slachtoffers van die 'selficides' zijn vaak jong. Meestal gaat het om mannen.

De onderzoekers van het Journal of Family Medicine and Primary Care analyseerden onder leiding van Dr. Agam Bansal nieuwsartikelen en telden daarbij 259 dodelijke selfies. Met hun onderzoek willen ze vooral de omvang van het probleem onderstrepen. "Dit is slechts het topje van de ijsberg", klinkt het. Wereldwijd vielen er in die periode wellicht nog veel meer doden.

De meeste dodelijke selfies waren er in India, Rusland, de Verenigde Staten en Pakistan. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers is 22,94 jaar. Vanaf je dertigste vermindert het risico op overlijden door een selfie. Ongeveer 50 procent van de sterfgevallen vonden plaats in India. De onderzoekers suggereren dat de jonge bevolking in het land een mogelijke verklaring is.

Doodsoorzaken

De belangrijkste doodsoorzaken bij selfies zijn verdrinking, aanrijding en valpartijen. Bij de aanrijdingen gaat het meestal om treinen. Sommige mensen proberen zichzelf op selfie te zwieren net op het moment dat een trein langskomst, maar soms gaat het fout met de timing. In de Verenigde Staten zijn vuurwapens de belangrijkste doodsoorzaak.

Selfie met beer

Ongevallen door roekeloze en domste selfies halen regelmatig het nieuws. In mei liet een taxichauffeur uit India zijn klanten even achter in zijn wagen om snel een selfie te maken met een beer. Hij overleefde het niet. Het leverde deze gruwelijke beelden op.

Onlangs nog maakte in Italië een jongen een fatale val nadat hij met vrienden een selfie wilde maken op het dak van een winkelcentrum. Een Israëlische tiener stierf toen hij een selfie wilde nemen op de rand van een berg in het Californische Yosemite National Park. Aan het begin van de zomer stortte een Australisch koppel te pletter na het nemen van een selfie in Portugal.