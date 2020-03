Dit wormachtige organisme is voorouder van zowat alle dieren, inclusief de mens Joeri Vlemings

24 maart 2020

17u42

Bron: BBC, PNAS 6 Wetenschap Een rijstkorrel groot is het organisme dat een nieuwe studie beschouwt als de vroegste voorouder van het dierenrijk tot nu toe gevonden. Ikaria wariootia is de wetenschappelijke naam van dit wormachtige fossiel dat zo’n 555 miljoen jaar oud is.

De stamboom van de mens en van de meeste dieren gaat helemaal terug tot een soort worm, zo blijkt uit het onderzoek van een wormachtig wezen van 555 miljoen jaar oud. Het is alleszins voorlopig het oudste voorbeeld van een fossiel van bilateria. Bilateria vormen een onderdeel van het onderrijk van de dieren waartoe bijna alle dieren behoren. Sponzen en neteldieren zijn de bekendste soorten die geen bilateria zijn.

Bilateria zijn dieren met een voor- en achterkant, twee symmetrische zijkanten en openingen aan beide uiteinden die verbonden zijn via een darmkanaal. Volgens de wetenschappers van de studie die in het vakblad PNAS verscheen, was de ontwikkeling van een bilaterale symmetrie een cruciale stap in de evolutie van het dierlijke leven. Organismen konden zich daardoor doelgericht bewegen. Het verschafte hen ook een gemeenschappelijke maar succesvolle manier om hun lichaam te organiseren. Van wormen tot insecten, van dinosaurussen tot mensen: enorm veel dieren kenmerken zich door eenzelfde basisplan voor bilaterale lichamen.

Rotsholletjes

Het organisme Ikaria wariootia leefde 555 miljoen jaar geleden in het Ediacarium, het geologische tijdperk waarin leven meercellig en complexer werd. De ontdekking van het wormachtige organisme volgde op die van kleine holletjes die vijftien jaar geleden al aangetroffen werden in rotsen in Nilpena in Zuid-Australië. Wetenschappers vermoedden wel dat het sporen van bilateria waren, maar vonden in de oude afzettingen geen aanwezigheid van wezens.

Pas recent ontdekten onderzoekers Scott Evans en Mary Droser minuscule, ovale impressies bij sommige gaatjes. Dankzij driedimensionale laserscanning werd een regelmatige, consistente vorm van een cilindrisch lichaam met een duidelijke kop en staart en een lichtjes gegroefd spierstelsel blootgelegd.

Zeebodem

Ikaria wariootia was tussen 2 en 7 mm lang en 1 tot 2,5 mm breed. De grootste ovaal paste perfect voor het aanmaken van de holletjes die al vroeger ontdekt waren.

Ikaria wariootia bracht waarschijnlijk zijn leven door met graven door lagen zand op de oceaanbodem, op zoek naar organisch materiaal waarmee het zich kon voeden.