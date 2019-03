Dit nieuwe medicijn tegen postnatale depressie werkt veel sneller dan klassieke antidepressiva EVC

28 maart 2019

08u52

Bron: De Morgen 0 Wetenschap Is er een geneeskrachtig middel tegen postnatale depressies ontdekt? Brexanolone zou veel sneller werken dan klassieke antidepressiva. Het is nu wachten op meer klinische tests in Europa.

In de Verenigde Staten is sinds deze week een nieuw medicijn tegen postnatale depressie beschikbaar. De Amerikaanse Food and Drug Administration keurde dinsdag brexanolone goed, ofwel Zulresso onder de merknaam van producent Sage. Dat middel houdt het vrouwelijke hormoon progesterone op peil. Het hormoon piekt aan het eind van de zwangerschap, maar daalt meteen weer na de bevalling. “Die bruuske switch kan bij vrouwen leiden tot depressie”, zegt psychiater Gilbert Lemmens (UZ Gent).

Brexanolone kan veel sneller werken dan klassieke antidepressiva, die het hormoon serotonine stimuleren. Bij klinische tests merkten vrouwen binnen de drie dagen beterschap. Andere antidepressiva werken pas na enkele weken.



“Een snelle respons meteen na de bevalling, dat horen we graag”, zegt psychiater Titia Hompes (UPC KU Leuven). “We kunnen het leed van moeder en kind sneller verhelpen. Als de moeder emotioneel minder beschikbaar is, bemoeilijkt dat de hechting en ontwikkeling van het kind.” Hompes wil wel verdere studies afwachten. De klinische tests gebeurden bij een beperkte groep vrouwen over een periode van 30 dagen. Langetermijneffecten zijn dus nog niet gecontroleerd.

Vaak onopgemerkt

Zowat 11 procent van de toekomstige moeders zou met depressieve gevoelens kampen tijdens de zwangerschap en 13 procent ontwikkelt een postnatale depressie. Bovendien blijft deze vorm van depressie nog vaak onopgemerkt. Zo zou drie vierde van de gevallen niet gedetecteerd worden, weet Lemmens.

Naast hormonale schommelingen rond de bevalling, kan ook een ontregeld slaapritme of gebrek aan sociale steun een depressie uitlokken. Hormoontherapie zou vooral werken bij vrouwen die aan het einde van de zwangerschap depressief werden.