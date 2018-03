Dit is SoFi, de levensechte robotvis lva

24 maart 2018

01u10

Bron: Wired, Reuters 0 Wetenschap SoFi, kort voor 'Soft Fish Robot'. Zo heet de vernuftige robotvis die werd ontwikkeld aan het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology en deze week werd voorgesteld in een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Science Robotics. De onderwaterrobot zwemt zo natuurlijk dat hij bijna niet van een echte vis te onderscheiden valt.

De robot is uitgerust met meerdere camera's en kan het leven onder water bestuderen zonder meteen alle dieren weg te jagen of net aan te trekken, problemen waarmee andere robots of duikers vaak te maken hebben. SoFi zal dus kunnen infiltreren in een school vissen en zo een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de wetenschap.

De robot bestaat volledig uit zacht materiaal, waardoor hij zich zo vloeiend kan voortbewegen. De "vis" wordt aangedreven doordat water wordt gepompt van de ene holle kamer naar de andere. Dat is wat de beweging in de staart veroorzaakt.

Voorlopig werkt SoFi met een ultrasone afstandsbediening, maar de idee is om de robot uit te rusten met 'machine vision'-technologie waardoor de robot een bepaalde vis ongestoord en ongestuurd zal kunnen volgen.