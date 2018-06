Dit is 'Norman': de eerste artificieel intelligente psychopaat kv

10 juni 2018

02u23

Bron: CNN, Rolling Stone 1 Wetenschap Amerikaanse wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology hebben de eerste "psychopathische artificiële intelligentie" gecreëerd. De bot kreeg de toepasselijke naam 'Norman' naar Norman Bates, de seriemoordenaar in de thriller Psycho. Norman bewijst hoe belangrijk de data is waarmee het algoritme gevoed wordt. Hij dankt zijn psychopathische karakter immers puur aan de gruwelijke beelden die hij te zien kreeg.

De MIT-onderzoekers trainden Norman in het genereren van tekstbeschrijvingen voor beelden. Hij kreeg echter enkel gewelddadige foto's over de dood te zien die gepost werden "in de donkerste uithoeken van Reddit", een populaire sociale nieuwswebsite waar gebruikers berichten uitwisselen.

De wetenschappers onderzochten vervolgens hoe Norman reageerde op inktvlekken die gebruikt worden in psychologische Rorschachtests en vergeleken zijn reacties met die van een ander algoritme dat een standaardtraining had gekregen. Dat laatste herkende bijvoorbeeld bloemen en bruidstaarten in de prenten. Norman zag echter onder andere het beeld van een doodgeschoten man en van een man die stierf nadat hij werd aangereden.

"Norman heeft alleen maar afschuwelijke bijschriften van foto's geobserveerd, dus hij ziet dood in elk beeld waarnaar hij kijkt", vertelden de MIT-onderzoekers aan CNN. Daarmee willen ze aantonen dat AI-algoritmes niet van nature bevooroordeeld zijn, maar dat hun bedrag opmerkelijk kan beïnvloed worden door de manier waarop ze de data binnenkrijgen en door de mensen die hen de data aanreiken.

"Norman is een studie naar de gevaren van artificiële intelligentie die de verkeerde kant uitgaat wanneer partijdige informatie gebruikt wordt in de algoritmen voor zelflerende systemen", zegt MIT.

Het onderzoeksteam denkt echter dat Norman zijn manier van denken zal kunnen bijsturen door te leren uit menselijke feedback. Mensen kunnen immers dezelfde Rorschachtest afleggen en hun antwoorden toevoegen aan de datapool.