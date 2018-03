Dit is 'Flippy': 's werelds eerste robotkok kv

05 maart 2018

23u59

Bron: BBC, NPR, TechCrunch 2 Wetenschap In Pasadena nabij Los Angeles is de eerste geautomatiseerde hamburgerchef aan de slag gegaan in een restaurant van fastfoodketen CaliBurger. Robot ‘Flippy’, die 150 burgers per uur kan bakken, maakt gebruikt van 3D-beelden en warmtesensoren om aan te voelen welke burgers er omgedraaid moeten worden.

De robot, die ontworpen werd door Miso Robotics, heeft zelf geen last van de lage lonen en lange werkdagen waar werknemers uit de sector door geplaagd worden.

Flippy kan twaalf burgers per keer bakken. De robot neemt de hamburgerplakjes, legt hen op de hete plaat, houdt de kooktijd en temperatuur van elke burger in de gaten en brengt vervolgens een menselijke kok op de hoogte wanneer het tijd is om kaas en ander beleg aan te brengen. Flippy is nog niet in staat om burgers zelf te beleggen, saus toe te voegen of in te pakken.

Helemaal op punt staat Flippy momenteel echter nog niet. De robot maakt nog behoorlijk wat foutjes die voorlopig door menselijk personeel moeten rechtgezet worden. Maar het toestel leert bij dankzij artificiële intelligentie: hoe meer burgers Flippy bakt, hoe slimmer hij wordt.

Derde hand

“In de keuken van de toekomst zullen altijd mensen staan, maar we zien in deze keuken zowel mensen als robots”, zegt David Zito, medeoprichter en CEO van Miso Robotics. “Deze technologie gaat niet over de vervanging van jobs – we zien Flippy als die derde hand”.

Het is de bedoeling dat de robot nog op 50 andere vestigingen van CaliBurger wordt geïnstalleerd. De hamburgerketen heeft momenteel vestigingen in twaalf landen. Elke robot kost 60.000 dollar in aankoop en vervolgens nog eens 12.000 dollar per jaar in onderhoudskosten.

De komende zes maanden heeft CaliBurger het exclusieve gebruiksrecht op Flippy. Daarna wordt de robot ook te koop aangeboden aan andere fastfoodrestaurants.

“Er zal een dag komen waarop het vreemd wordt om een restaurant binnen te stappen waar je niet al de voordelen hebt van een robotsysteem. Waar je geen vertrouwen hebt in de in de veiligheid van het eten omdat mensen het hebben aangeraakt." John Miller, CEO Cali Group

Vuil werk

“Het is geen toffe job. Het is warm, het is vettig, het is vuil. Je krijgt er pijn van aan de pols. Mensen komen toe en we leiden hen op, wat een grote kost is, ze werken voor een paar weken en ze vertrekken weer”, zegt John Miller, CEO van de Cali Group aan BBC. “De robotsystemen maken een perfect gelijke burger in al onze restaurants over de hele wereld”, vertelt hij.

“Er zullen veranderingen zijn in de manier waarop arbeiders worden aangenomen en de soorten beschikbare jobs”, aldus Miller. Het is erg waarschijnlijk dat restaurants in de toekomst minder mensen in dienst zullen hebben omdat er meer robots ingeschakeld zullen worden, erkent hij.

“Er zal een dag komen waarop het vreemd wordt om een restaurant binnen te stappen waar je niet al de voordelen hebt van een robotsysteem. Waar je geen vertrouwen hebt in de in de veiligheid van het eten omdat mensen het hebben aangeraakt”, aldus Miller nog.