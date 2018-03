Dit had Stephen Hawking over zijn eigen dood te vertellen TT

14 maart 2018

11u06

Bron: The Independent 0 Wetenschap Als wetenschapper, die ook nog eens getroffen werd door een dodelijke ziekte, had Stephen Hawking geen angst voor het einde van het leven. De Brit bekeek de dood filosofisch en nuchter: " Ik ben niet bang voor de dood, maar ik heb geen haast om te sterven. Ik heb zoveel dat ik eerst wil doen."

Hawking overleed vannacht op 76-jarige leeftijd. Een leeftijd die hij nooit had gedacht te kunnen bereiken. Al op zijn 21ste werd de Brit gediagnosticeerd met de dodelijke spierziekte ALS en gaven dokters hem nog twee jaar te leven. Uiteindelijk kon Hawking de ziekte nog meer dan 55 jaar de baas.

De ziekte bezorgde Hawking een filosofische kijk op de dood. In 2011 zei de fysicus dat hij al "49 jaar met het vooruitzicht op de dood leeft". "Ik ben niet bang voor de dood, maar ik heb geen haast om te sterven. Ik heb zoveel dat ik eerst wil doen."

Troost vond Hawking niet in het geloof in een leven na de dood, wel in de wetenschap. Volgens de Brit was de dood meteen ook het einde. "Ik bekijk het brein als een computer die stopt met werken wanneer de onderdelen kapot zijn. Er is geen hemel of leven na de aarde voor kapotte computers. Dat is een sprookje voor mensen die bang zijn in het donker."

Een gebrek aan een leven na de dood wilde voor Hawking overigens niet zeggen dat mensen tijdens hun leven niet hun best zouden moeten doen. "We zouden in al onze daden altijd de grootste waarde moeten zoeken."