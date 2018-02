Dit eenvoudige trucje kan uw geheugen aanzienlijk verbeteren JC

16 februari 2018

20u31

Bron: BBC 5 Wetenschap Een verrassend eenvoudige techniek kan uw korte- en langetermijngeheugen een aanzienlijke boost geven. En het lijkt iedereen te helpen - van studenten tot Alzheimerpatiënten.

Het trucje: even de tijd nemen om - letterlijk - niets te doen. Doof de lichten, leun achterover, en geniet van tien à vijftien minuten complete rust. Nadien zal u merken dat u nieuwe informatie veel gemakkelijker onthoudt dan wanneer u dat kwartiertje productiever had proberen te benutten.

Dat een occasionele pauze tijdens het werk of de studies zijn nut bewijst, was uiteraard al geweten. Nieuw onderzoek stelt echter dat u tijdens die pauze het best zoveel mogelijk prikkels uitsluit. Geen smartphone, geen tv: zo vermijdt u activiteiten die het delicate proces van geheugenvorming verstoren.

Grote impact

De voordelen van onverstoorde rust werden voor het eerst gedocumenteerd in 1900 door de Duitse psycholoog Georg Elias Muller en zijn student Alfons Pilzecker.

Bij een van hun vele experimenten vroegen ze hun proefpersonen een lijst betekenisloze lettergrepen te memoriseren. Eén groep kreeg daarna meteen een tweede lijst voorgeschoteld, de andere groep kreeg zes minuten pauze. Anderhalf uur later werd hun kennis getest. De deelnemers die geen pauze hadden gekregen, herinnerden zich gemiddeld 28 procent van de lijst, de anderen bijna 50 procent.

Pas begin jaren 2000 werd de grote impact echt duidelijk. Sergio Della Sala van de universiteit van Edinburgh en Nelson Cowan van de universiteit van Missouri ontdekten dat complete rust het geheugen verbeterde van mensen die neurologische schade hadden opgelopen, bijvoorbeeld na een beroerte.



Bij een gelijkaardige test als de vorige konden de patiënten - op twee na - drie keer zoveel woorden onthouden: 49 procent in vergelijking met 14 procent. Daarna moesten ze naar verhaaltjes luisteren en vervolgens enkele vragen beantwoorden. Zonder pauze konden ze 7 procent van de vragen juist beantwoorden. Met pauze werd dat liefst 79 procent.

Complete rust blijkt het geheugen te verbeteren van mensen die neurologische schade hebben opgelopen bij een beroerte

Della Sala heeft nu enkele opvolgstudies uitgevoerd met Michaela Dewar van Heriot-Watt University, waarbij telkens dezelfde truc onderzocht werd in verschillende contexten. De resultaten verschenen in het vakblad Neuropsychology.

Bij gezonde proefpersonen ontdekten ze dat deze korte rustperiodes ook het ruimtelijke geheugen kunnen verbeteren, bij zowel jonge als oude mensen. En naast de patiënten met een beroerte, stelden ze vast dat dezelfde voordelen gelden voor mensen met Alzheimer.

Donkere, rustige kamer

Bij elk experiment vroegen de onderzoekers de deelnemers in een donkere, rustige kamer te gaan zitten, zonder hun gsm of andere afleiding. De proefpersonen kregen geen specifieke instructies over wat ze wel of niet mochten doen. Uit vragenlijsten aan het einde van de experimenten bleek dat de meesten gewoon hun gedachten de vrije loop lieten.

Al is het aangeraden niet té intensief te dagdromen. Bij één studie werd de deelnemers gevraagd tijdens hun pauze aan een gebeurtenis in het verleden of de toekomst te denken. Dat bleek hun herinnering van de aangeleerde informatie negatief te beïnvloeden.