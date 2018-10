Dissertatie, boeken en rolstoel Stephen Hawking onder de hamer in Londen IB

22 oktober 2018

03u22

Bron: ANP/BuzzE 0 Wetenschap Een aantal bezittingen van Stephen Hawking wordt eind van de maand geveild in Londen. Onder meer de rolstoel van de wetenschapper en een aantal scripts van The Simpsons gaan onder de hamer.

Tijdens de veiling kan ook geboden worden op flink wat wetenschappelijke documenten van de hand van Hawking, onder meer zijn dissertatie over het ontstaan van het heelal. Zijn proefschrift ‘Properties of Expanding Universes’ moet tussen de 115.000 en 170.000 euro opbrengen.

Hawking kreeg op zijn tweeëntwintigste te horen dat hij spierziekte ALS had en niet lang zou leven. Hij overleed uiteindelijk pas eerder dit jaar, op 76-jarige leeftijd. Hij was voor praten aangewezen op een spraakcomputer, die ingebouwd was in zijn rolstoelen. Eén van die stoelen is ook te koop op de veiling en moet tussen de 11.000 en 17.000 euro opbrengen. De opbrengst hiervan gaat naar de stichting die de wetenschapper startte.

Groot gevoel voor humor

Het The Simpsons-script dat onder de hamer gaat, is van één van de drie afleveringen waar Hawking aan meewerkte. Hij speelde in de animatieserie zichzelf, en had volgens een van de bedenkers van de serie, Al Jean, een groot gevoel voor humor. Eén ding wilde hij echter niet laten zien in de serie, zo vertelde Jean na zijn dood aan The Hollywood Reporter: een grap waarin hij dronken eindigde, werd op verzoek van Hawking geschrapt.