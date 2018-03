Die keer toen Stephen Hawking een feestje voor tijdreizigers organiseerde... en niemand kwam opdagen TT

14 maart 2018

09u28

Bron: Daily Mail, YouTube 0 Wetenschap De vannacht overleden fysicus Stephen Hawking wordt wereldwijd niet enkel geroemd om zijn baanbrekend wetenschappelijk onderzoek, de Brit verloor ook nooit zijn typische gevoel voor humor. Een sterk staaltje daarvan kregen we in 2009 te zien, toen Hawking een feestje organiseerde voor tijdreizigers, maar de uitnodigingen pas achteraf verstuurde...

Het was een ultiem experiment in typische Hawkings-stijl: bewijs dat tijdreizen echt is door een feestje te organiseren waarvoor je de uitnodigingen pas na afloop verstuurt. Komt er volk opdagen, dan zou dat een mooie aanwijzing zijn dat tijdreizen uit de toekomst wel degelijk mogelijk is. Komt er niemand, dan lijkt het met dat tijdreizen toch nogal mee te vallen.

In 2009 besloot Hawking het erop te wagen. Hij organiseerde in Cambridge een heus champagnefeestje - inclusief ballonnen, een spandoek met 'Welkom tijdreizigers', hapjes en toastjes -, verwittigde niemand, en wachtte af of er iemand zou opdagen. Tevergeefs.

De uitnodigingen volgden pas toen het feestje gedaan was. "U bent hierbij vriendelijk uitgenodigd op een receptie voor tijdreizigers, georganiseerd door professor Stephen Hawking", klonk het. Bij de uitnodiging ook de exacte lengte- en breedtegraad van het feestje en de datum, 28 juni 2009. "RSVP niet nodig", stond er nog ietwat ironisch helemaal onderaan.

Krug-champagne

Beelden van het 'feestje' werden vertoond in de documentaire 'Into the Universe', waarbij te zien is hoe Krug-champagneflessen werden leeggegoten in een piramide van champagneglazen. "Ik zat er een hele tijd, maar er kwam niemand", vertelde Hawking achteraf. "Ik hoopte toch dat er een toekomstige Miss Universe door de deur zou wandelen. Maar nee..."

Al was niet iedereen overtuigd: zo verschenen op de blog Giant Freakin Robot vijf mogelijke redenen waarom er niemand was komen opdagen. Het feestje vond plaats in een andere tijdlijn, de uitnodigingen gingen verloren, tijdreizigers zijn gewoon "klootzakken", tijdreizigers hebben geen controle over hun tijdreizen, of "Stephen Hawking heeft ze allemaal vermoord om het tijd-ruimtecontinuüm te bewaren".