Deze wormen overleefden 40.000 jaar in ijs Redactie LVB

01 augustus 2018

20u03

Bron: VTM Nieuws 0

Als het klopt wat wetenschappers beweren in het vakblad 'Doklady Biological Sciences', zijn deze wormen maar liefst 41.700 jaar oud. Het gaat om twee geslachten, de zogeheten Plectus en de Panagrolaimus, die in de Siberische permafrost verbleven en bijna 42.000 jaar geleden aan een winterslaapje begonnen. Tienduizenden jaren hebben ze in een ijslaag overleefd. Onderzoekers die bodemmonsters verzamelden, vonden de dieren. In het laboratorium werden de wormen in een petrischaaltje tot een temperatuur van 20 graden Celsius opgewarmd. Na enkele weken kwam er beweging in: de rondwormen, allebei vrouwelijk, kropen rond en gingen weer eten. Het zou gaan om ‘s wereld oudste levende dieren.

“Rondwormen kunnen heel goed tegen bevriezing”, zegt nematoloog Wim Bert (UGent). “Dat fenomeen is natuurlijk al veel langer bekend. Ik doe het zelf ook voor practicalessen. Vooral de lange duur is hier opvallend. Er wordt nu snel gesproken over het opnieuw tot leven wekken van andere, grotere dieren of het invriezen van mensen, maar op dat vlak heb je weinig aan de rondwormen. De wormen hebben geen hersenen. Die invriezen en weer tot leven brengen, is veel moeilijker en ligt nog ver weg.” (DM)