Deze prothese kan een kriebelende mier voelen, of zelfs een zacht briesje Nieuwe sensor kan basis zijn voor 'magnetische huid' voor protheses Niels Waarlo

20 september 2018

14u37

Bron: de Volkskrant 0 Wetenschap Met je prothese kriebelende insecten voelen? Of zelfs een zacht briesje? Chinese wetenschappers ontwikkelden een rob othuid van magnetische deeltjes die dat mogelijk kan maken.

Robots die een helpende hand bieden - in fabrieken, het huishouden, de zorg, verzin het maar - moeten gevoel hebben. Doorhebben wanneer hun robothanden iets omklemmen bijvoorbeeld, en dan liefst het voorwerp niet fijnknijpen. Daarvoor zijn sensoren nodig die drukverschillen fijntjes waarnemen. Ook op gebied van protheses zijn technologieën in ontwikkeling waarmee mensen met hun kunstledemaat weer kunnen voelen, via eigen zenuwen of implantaten in de hersens.

