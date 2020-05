Deze 32-jarige Amerikaanse geologe is misschien de eerste die voet op mars zet AW

19 mei 2020

15u48

Bron: Nature 0 Wetenschap Jessica Watkins (32) bestudeerde jaren aardverschuivingen op mars, in het kader van haar doctoraat. Nu, na al die tijd, is ze een van de weinigen die kans maakt om als eerste de rode planeet te bezoeken.

Wat begon met een doctoraat, eindigt misschien wel met een ruimtereis. In januari 2020 studeerde Watkins immers af als lid van de nieuwste astronautenklas van het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA. Omdat ze daarvoor doctoreerde in de planetaire geologie, met mars als focus, staat ze nu vooraan het rijtje om deel uit te maken van het veelbelovende Artemisprogramma. Dat is het ruimtevaartprogramma van de NASA met als doel om tegen 2024 opnieuw mensen op de maan te laten landen. En, als het even kan, is het programma een voorbereiding van de eerste bemande missie naar mars.



Watkins is amper 32 jaar oud, heeft er een doctoraat en astronautenopleiding opzitten, en zet binnenkort misschien wel koers naar de maan. Ze is er alvast klaar voor. “We trainden in New Mexico, Utah, Arizona en tal van andere locaties waar de Apollo-jongens ook trainden”, vertelt ze trots aan het wetenschappelijke blad Nature. Het Apolloprogramma was natuurlijk het ambitieuze ruimtevaartprogramma waardoor in 1969, de eerste mens (Neil Armstrong) voet op de maan kon zetten. “En wij traden letterlijk in hun voetsporen tijdens de opleiding”, vervolgt Watkins.



De opleiding wakkerde alvast haar nieuwsgierigheid naar de maan aan. Want hoewel mars haar favoriete planeet blijft, kijkt ze ernaar uit om de maan te bezoeken. “Ik ben mijn kennis over het maanoppervlak aan het opfrissen en onderzoek alvast hoe de oppervlakte eruit zal zien.”



Of Watkins moet wachten tot 2024 om op missie te vertrekken? “Mijn eerste vlucht kan al snel daar zijn, ofwel moet ik wat langer wachten.”

