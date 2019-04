De vrouw die geschiedenis schrijft en verantwoordelijk is voor eerste foto van zwart gat AW

11 april 2019

15u36

Bron: CNN, BBC News 2 Wetenschap Amper 29 jaar oud en haar naam staat al onder een van de meest legendarisch foto’s ooit gemaakt: de eerste foto van een zwart gat. Meer zelfs, zonder Katie Bouman, een computerwetenschapper aan het Instituut voor Technologie in de Amerikaanse staat Massachusetts (MIT), had het beeld wellicht niet bestaan.

Eerst dit: gisteren werd voor het eerst een foto van een zwart gat aan de wereld getoond. Dat is bijzonder omdat een zwart gat – of een gebied in de astronomische ruimte waar de zwaartekracht zo sterk is dat niets eruit ontsnapt, zelfs geen licht – vrij abstract is. En hoe maak je in godsnaam een foto van iets dat geen licht uitzendt of terugkaatst?



Algoritme

Met acht telescopen verspreid over vier continenten, luidde het antwoord. Én het algoritme dat Bouman drie jaar geleden ontwikkelde, dat ook. Nadat de acht telescopen op exact hetzelfde moment, op exact dezelfde manier beelden maakten van hetzelfde zwart gat in het sterrenstelsel M87, zette het algoritme van Bouman de gegevens om in de historische foto.

De ruwe data die verzameld werd door de telescopen, vulde honderden harde schijven. Pas nadat het algoritme van Bouman daarop werd losgelaten, transformeerde die data tot de foto die (bijna) de hele wereld heeft gezien. Daarover vertelde de computerwetenschapper trouwens al twee jaar geleden tijdens een zogenaamde TED talk waar inspirerende lezingen gegeven worden. Bouman was slechts een doctoraatsstudente, maar vertelde vol passie hoe haar algoritme een foto van een zwart gat zou maken.

Historische vergelijking

Niet veel later dan de feitelijke foto van het zwart gat, ging de naam van Katie Bouman ook viraal. Ze werd door MIT al vergeleken met Margaret Hamilton, eveneens een informaticus aan MIT. Hamilton ontwikkelde de navigatiesoftware aan boord van de maanlander van het Apollo-project in 1961.

Left: MIT computer scientist Katie Bouman w/stacks of hard drives of black hole image data.



Right: MIT computer scientist Margaret Hamilton w/the code she wrote that helped put a man on the moon.



(image credit @floragraham)#EHTblackhole #BlackHoleDay #BlackHole pic.twitter.com/Iv5PIc8IYd MIT CSAIL(@ MIT_CSAIL) link

Bescheiden

Bouman zelf blijft bescheiden. “Het kwam door met veel verschillende mensen met verschillende achtergronden samen te werken”, zegt ze tegen het Amerikaanse CNN. “Niemand van ons had het alleen kunnen doen.” Ze benadrukt dat de rest van haar team ook niet vergeten mag worden. Tenslotte werkten maar liefst 200 wetenschappers aan de allereerste foto van het zwart gat van M87.

