De schattige jongen die zou uitgroeien tot een genie Lieve Van Bastelaere

05 mei 2018

09u00 4 Wetenschap Een schattig jongetje met netjes gekamd haar en een paar krulletjes boven zijn oren. Zo zag Albert Einstein, die zou opgroeien tot een genie, eruit toen hij vijf jaar oud was. De tot nu toe onbekende foto zal bij Christie's in Londen geveild worden. Er wordt 220.000 euro gevraagd voor het hele lot.

Op de foto, die nu pas is opgedoken en gemaakt werd in Munchen in 1884, heeft de jongen al dezelfde ogen als op het beeld dat we allemaal kennen van Einstein: de man met de wilde witte haren en uitgestoken tong. Ook toen hij vijf was, hingen zijn ooghoeken links en rechts al wat naar beneden. Of hij toen al geniaal was, is niet zeker. Hij was in de lagere school de eerste van de klas, dat wel, maar elk jaar is er wel iemand de eerste in elke klas.

Naar verluidt maakte zijn moeder zich zorgen toen hij nog een baby was, want Albert had bij de geboorte een erg groot hoofd en zijn mama vreesde dat hij achterlijk was. Na een tijdje nam zijn hoofd wel normale proporties aan, al duurde het vrij lang tot hij kon spreken. Hij zou ruim drie jaar geweest zijn. Uiteindelijk groeide hij op zoals elk kind van zijn leeftijd. Hij volgde, zoals iedereen, les in de 'Volksschule'. Niet dat hij graag naar school ging: hij hield er niet van en later - in het middelbaar - had hij al helemaal een hekel aan de discipline en de talrijke regeltjes.

In de lagere school noemden zijn klasgenoten hem een stom kind. Die afkeer was wederzijds: Einstein moest niets van de anderen hebben en zat het liefst alleen. Goed opletten deed hij ook al niet, maar dat was niet nodig: hij haalde sowieso mooie cijfers. Thuis leerde hij viool spelen, maar volgens zijn leraar 'niet al te goed'. Hij zou ADHD én autisme gehad hebben, maar ook dát moet met een korreltje zout genomen worden. Net omdat hij later zo'n iconisch figuur geworden is, doen er heel veel verhalen over hem de ronde en al zeker over zijn kindertijd.

Feit is dat hij sukkelde als student. Hij maakte in eerste instantie zijn middelbare school niet af en faalde voor het ingangsexamen van de universiteit. Uiteindelijk deed hij dan toch zijn hogere studies in Zwitserland, maar daar kreeg hij een onwettig kind met een medestudente. Tot hij plots met de relativiteitstheorie op de proppen kwam en zowat de beroemdste wetenschapper van de vorige eeuw werd.

Naast de foto van de vijfjarige Einstein zullen er nog andere foto's, enkele brieven en postkaarten onder de hamer gaan. In het totaal gaat het om 77 items. Zo is er een postkaartje dat de 18-jarige Einstein schreef naar zijn vader. Het is de enige correspondentie tussen beiden die bewaard is gebleven. En een brief van Einstein aan zijn jongere zus Maja. Hij werd geschreven in 1933, vlak nadat Hitler de macht had overgenomen in Duitsland. Het is een somber epistel waarin Einstein schrijft dat hij bang is voor de toekomst.

Alle items waren overigens in het bezit van zijn jongere zus Maja Winteler-Einstein en zijn na haar dood altijd in het bezit van de familie gebleven.