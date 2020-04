De planeet die werd ontdekt en terug verdween Martijn Peters

23 april 2020

14u47 0 Wetenschap Het is al meer dan een decennium geleden sinds de Hubble-ruimtetelescoop een planeet zo groot al Jupiter ontdekte in een baan rondom de ster Fomalhaut, op 25 lichtjaar van ons zonnestelsel. Het was de eerste keer dat een exoplaneet rechtstreeks werd waargenomen. Nu blijkt die planeet geen planeet te zijn maar het resultaat van een crash tussen twee ruimteobjecten.

Normaal kijken wetenschappers of er een dipje in de sterkte van het licht van een ster is wanneer een planeet er voorbij vliegt. Maar toen een assistent-astronoom van de Universiteit van Arizona recente beelden van het sterrenstelsel, genomen in 2013 en 2014, onder de loep nam bleek de exoplaneet Fomalhaut b verdwenen.

“Tot mijn grote verbazing konden we de planeet nergens meer terugvinden op de nieuwe beelden”, vertelt András Gáspár. “Daarom zijn we naar alle data gaan kijken waardoor we een patroon zagen: de planeet vervaagde.”

Diameter van 200 kilometer

Fomalhaut b, blijkt dus helemaal geen planeet te zijn maar is waarschijnlijk het resultaat van een explosieve crash tussen twee ijzige ruimtestenen, elk met een diameter van minstens 200 kilometer. Deze bevinding werd recent gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS. De crash vond toevallig plaats vlak net voordat Hubble de “exoplaneet” in 2004 waarnam. Dat verklaart waarom het ooit aangezien werd voor een flitsende gasreus.

Zeldzame beelden

Hoewel botsingen allesbehalve ongebruikelijk zijn in de ruimte, zeker in jonge sterrenstelsel zoals Fomalhaut, is het wel uiterst zeldzaam om deze beelden vanop aarde vast te kunnen leggen. Astronomen hebben zoiets nog nooit gezien, het was als het ware ‘puur geluk’, zeker omdat de assistent-astronoom eigenlijk helemaal niet op zoek was naar de planeet. Hij was op het moment van deze ontdekking bezig met het scannen van archiefbeelden van de Hubble telescoop voor andere doeleinden.