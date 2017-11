De plaats waar alle kalenders bleven stilstaan op 11 maart 2011: Belg en Nederlander dringen met camera binnen in verboden zone Fukushima Koen Van De Sype

Bron: Eigen berichtgeving 3 Bob Thissen Wetenschap Ze reizen al jaren de wereld rond op zoek naar plaatsen waar niemand nog komt of dúrft te komen en vorige maand bracht dat Nederlander Bob Thissen en Vlaming Frederik Sempens uit Lovenjoel in het Japanse Fukushima. Op 11 maart 2011 gebeurde daar het ondenkbare en joeg een kernramp er alle bewoners op de vlucht. De twee maakten een fascinerende videoreportage van wat ze allemaal aantroffen in een gebied waar in geen jaren nog een levende ziel is geweest.

Thissen en Sempens trokken vijf dagen uit om te proberen in de verboden delen van Fukushima te raken. “Er zijn drie veiligheidszones”, vertelt Thissen. “Een groene zone waar alles intussen zo goed als opgeruimd is, een oranje zone waar nog wordt gewerkt en een rode zone. Die laatste is verboden terrein. Daar is de situatie nog altijd niet veilig. Door de straling.”

Algemeen wordt aangenomen dat je vanaf 100 millisievert schadelijke effecten kan ondervinden voor je gezondheid. Ga je hoger, verhoogt onder meer de kans op kanker. “We hadden een geigerteller mee en die wees meestal tussen de 2 en 5 microsievert aan, maar op sommige hotspots kan dat oplopen tot 400”, aldus Thissen. “Het was een risico, maar dat namen we er graag bij om onze beelden te schieten. Er is geen plek op de wereld die je met Fukushima kan vergelijken.” (lees hieronder verder)

Verscheidene keren werden ze tegengehouden door de politie toen ze probeerden de verboden zone binnen te komen. Maar uiteindelijk lukte het toch. En wat ze er vonden, overtrof hun stoutste verwachtingen. “Alles lag er nog precies zoals het meer dan zes jaar geleden was achtergelaten. De mensen waren er hals over kop vertrokken om nooit meer terug te komen. Erg indrukwekkend.”

De diepste indruk maakte een schooltje dat ze bezochten. “In de klasjes lagen de schriften nog op de banken en hingen de rugzakjes nog aan de kapstokken”, aldus Thissen. “In een aquarium lagen de achtergebleven vissen helemaal verdroogd op de bodem.”

Ze liepen ook binnen in enkele winkels, die nog vol met spullen stonden. Niet alleen voedingswaren en sigaretten, maar ook dure producten zoals PlayStations. En een gokhal, waar de munten met bakken op de vloer waren achtergebleven. Op heel wat plaatsen hingen nog de kalenders aan de muur, die allemaal stil waren blijven staan op maart 2011.

Bij hun terugkomst deelden ze de indrukwekkende beelden op hun YouTubekanaal. En ze willen er ook mee waarschuwen. “We hebben in eigen land ook kerncentrales, in Doel en Tihange”, klinkt het. “Een kernramp kan ook bij ons gebeuren. Dat beseften we heel erg toen we in Fukushima rondliepen. Je zou hopen dat de mens leert van zulke vreselijke gebeurtenissen, maar dat is niet altijd zo.”

