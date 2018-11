De moordcijfers dalen al jaren in West-Europa. Behalve tussen geliefden of binnen families Geertje Dekkers

26 november 2018

11u46

Bron: de Volkskrant 0 Wetenschap Door de eeuwen heen daalde het aantal moorden in West-Europa aanzienlijk. Psycholoog en criminoloog Marieke Liem onderzoekt waardoor moordcijfers veranderen.

Mannen tussen de 15 en de 39 jaar verspillen wereldwijd het meeste bloed en dat is waarschijnlijk altijd zo geweest. Maar eeuw na eeuw daalde het aantal slachtoffers dat ze maakten en momenteel wordt er in West-Europa minder gemoord dan ooit. Marieke Liem, psycholoog en criminoloog aan de Universiteit Leiden, gebruikt een database van Europese moorden om de spectaculaire daling te begrijpen, en om te verklaren waarom het aantal moorden af en toe even stijgt.

