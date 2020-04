De komende nachten regent het vallende sterren. Met deze tips kan je ze het beste spotten Karen Van Eyken

Bron: Eigen berichtgeving 100 Wetenschap Liefhebbers van vallende sterren kunnen zich de komende nachten in de handen wrijven. Een heldere hemel en weinig maanlicht zullen zorgen voor ideale omstandigheden om het schouwspel van de Lyriden, een meteorenregen, te zien. Het hoogtepunt wordt in de nacht van woensdag op donderdag verwacht volgens de voorspellingen.

De Lyriden zijn kleine stof- en ijsdeeltjes die afkomstig zijn van de komeet Thatcher. Die komeet draait in een periode van 415 jaar rond de zon en wordt gevolgd door een staart van puin. Elk jaar rond deze tijd vliegt de Aarde door die meteorenzwerm, waarna er ‘vallende sterren’ te zien zijn. Het gaat dan eigenlijk om meteoren die in onze atmosfeer opbranden.

Volgens Philippe Mollet van Volksterrenwacht Mira hebben we elk jaar een drietal grote meteorenzwermen. “De bekendste zijn de Perseïden in de zomer. In december heb je dan de Geminiden. En dan heb je nog de Boötiden of Quadrantiden begin januari”, verduidelijkt hij aan onze redactie. “Er kan dan behoorlijk wat activiteit zijn als de omstandigheden meezitten. Je kan dan 40 tot 45 vallende sterren per uur zien in ons land. En dan heb je een aantal ietwat minder spectaculaire zwermen waaronder de Lyriden. Maar in het lijstje van de minder impressionante zijn ze toch een van de meest interessante”, legt Mollet uit.

Nieuwe maan

“Je zal de Lyriden dit jaar naar alle waarschijnlijkheid goed kunnen zien”, stelt de sterrenkundige. “We hebben geluk want we hebben te maken met een nieuwe maan (maansikkel) waardoor we weinig last zullen hebben van maanlicht”, stelt hij. Vooral tijdens de nacht van woensdag op donderdag zou het hoogtepunt van de meteorenregen moeten plaatsvinden. “Vooral naar de ochtend toe zal de activiteit het hoogst liggen, rond 4 uur à 4u30 uur ‘s morgens”, zegt Mollet. “Wanneer het pikdonker is met weinig lichtpollutie en je een vrij uitzicht hebt én we dus spreken over optimale omstandigheden, dan zou je er 20 tot 25 per uur kunnen zien.”

“Wanneer je ‘s avonds gaat kijken, dan staat die zwerm laag boven het noordoosten. Wanneer je meer naar de ochtend toe gaat kijken, staat sterrenbeeld Lier (ten noordoosten van de heldere ster Vega) hoog boven ons hoofd en ga je quasi alle meteoren boven de Belgische hemel goed kunnen zien. Je zal zien hoe de activiteit in de loop van de nacht hoger begint te worden”, aldus de wetenschapper.

“Wie geen zin heeft om ‘s nachts op te staan, kan terecht op de website van de sterrenwacht. Daar geven we het resultaat weer van de meteoren die we hebben waargenomen op basis van radiogolven. Zo wordt tien minuten activiteit telkens weergegeven op één beeld. Mensen kunnen zo ook alle streepjes die op het beeld te zien zijn, gaan tellen en de wetenschappers helpen door die tellingen door te geven aan de website van Radio Meteor Zoo.”

De mensen hebben sinds de lockdown duidelijk tijd en kijken meer naar boven Philippe Mollet

Volgens Mollet is de aandacht voor wat er zich in ons heelal afspeelt, aanzienlijk gestegen bij de bevolking sinds de lockdown van kracht is geworden. “Je merkt dat de mensen daarmee bezig zijn en dat ze afleiding nodig hebben. De mensen hebben tijd en kijken meer naar boven.”

Nu het elke avond helder weer is, én velen noodgedwongen thuis zitten, is het misschien dé ideale periode om de hemel meer in detail te leren kennen. Op Facebook plaatst Volksterrenwacht Mira elke dag een leuke uitdaging om sterrenbeelden te herkennen. Wat daarbij trouwens ook kan helpen, is een handige app waarmee je smartphone automatisch herkent welke ster je aan de hemel ziet. En nu speuren maar!