De grootste prestatie van Stephen Hawking? “Elke mens moed geven dat je ondanks veel miserie er toch het beste van kan maken” Het ultieme portret van één van de meest briljante wetenschappers uit de moderne geschiedenis Steven Swinnen

14 maart 2018

17u34 1 Wetenschap Niet kunnen spreken, niet kunnen wandelen en op school niet eens al te beste punten halen, maar toch uitgroeien tot één van de meest briljante wetenschappers van de moderne geschiedenis. Lijkt een mirakel, maar net dié heeft Stephen Hawking (76) tot zijn dood altijd met geniale wetenschappelijke theorieën bestreden. Zijn grootste prestatie? “Elke mens moed geven dat je ondanks veel miserie er toch het beste van kan maken.”

Het bestaan van een God – “sprookje voor wie nog bang is in het donker” – heeft hij vol vuur ontkracht. Maar in dat geval moet het toch wel onwaarschijnlijk straf toeval zijn dat Stephen William Hawking na zijn dood met wetenschappelijke precisie als een dominosteentje past tussen twee andere van de briljantste breinen in de geschiedenis van de mensheid. De Britse fysicus werd namelijk geboren op 8 januari 1942, dag op dag precies 300 jaar na de dood van de Italiaanse astronoom Galileo Galilei en stierf vandaag op 14 maart, oftewel op de kop 139 jaar na de geboortedag van Albert Einstein.

IQ van 160

Net als geniale warhoofd Einstein in zijn tijd was Hawking de voorbije decennia óók de celebrity onder de wetenschappers. Ook bezitter van een – door ziekte - nogal karakteristiek uiterlijk én ook dankzij een steeds langer lijstje met inspirerende uitspraken – doorgaans doorspekt met zelfrelativering en nederigheid, zoals “wie opschept over zijn IQ is een loser” dixit de man met een zeldzaam IQ van 160 – groeide Hawking uit tot de erudiete chouchou van het grote publiek. Ook wie zijn boeken over de gravitatie-singulariteiten met betrekking tot de algemene relativiteitstheorie en de vernieuwende blikken op de quantummechanica niet op het nachtkastje had liggen, kon geboeid zijn door zijn lezingen, interviews en vele tv-optredens.

Natuurlijk had Hawking meteen beziens als hij scheefgezakt in een wat te grote kostuumvest in zijn gemotoriseerde rolstoel over een podium rolde, maar het curiosum bezat wel de zeldzame gave om complexe materie uit de wereld van de wiskunde en de kosmos min of meer verteerbaar uit te leggen. Zoveel mogelijk mensen inspireren om naar de sterren in plaats van naar hun voeten te kijken was zijn grote doel.

HLN