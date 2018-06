De dagen op aarde worden steeds langer, maar je merkt er niets van Redactie

Je merkt het niet, maar de dagen op aarde worden jaar na jaar iets langer. Terwijl de maan zich langzaam van de aarde verwijdert, vertraagt de rotatie van onze planeet. En dat betekent langere dagen.

Volgens nieuwe berekeningen duurt een dag anno 2018 vijf uur en vijftien minuten langer dan een miljard jaar geleden. Amerikaanse onderzoekers kwamen tot die concusie op basis van astronomische theorieën en geochemische aanwijzingen in miljoenen jaren oude rotsen.

Dat betekent dat de dagen op aarde sinds die tijd elk jaar één 74.000ste van een seconde langer worden. En die trend zal zich volgens de onderzoekers nog miljoenen jaren verderzetten.

44.000 kilometer verder

Dat alles heeft te maken met de stand van de maan ten opzichte van de aarde. Stephen Meyers van de universiteit van Wisconsin-Madison en Alberto Malinverno van Columbia University in New York berekenden dat de maan de voorbije 1,4 miljard jaar zo'n 44.000 kilometer weggedreven is van de aarde - of 3,82 centimeter per jaar. Ze bevindt zich nu op een afstand van 384.400 kilometer.

Die evolutie zal zich niet eeuwig verderzetten, schrijven de onderzoekers in het vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences. Op een bepaald moment in de verre toekomst zal de maan een stabiele afstand tot de aarde bereiken. Ze zal dan slechts zichtbaar zijn vanaf één halfrond van de aarde, en nooit vanaf het andere.