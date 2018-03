De beste quotes van Stephen Hawking: "Het leven zou tragisch zijn als het niet grappig was" IB

14 maart 2018

07u03 1 Wetenschap Vandaag werd bekend dat de invloedrijke Britse natuurkundige en kosmoloog Stephen Hawking op 76-jarige leeftijd is overleden. Wij verzamelden enkele van zijn meest inspirerende citaten, die aantonen hoe briljant de man was én dat hij behalve een geniaal stel hersens ook nog een bijzonder goed ontwikkeld gevoel voor humor had.

Over zijn motivatie en zijn werk:

"Mijn doel is simpel. Ik wil het universum helemaal begrijpen, waarom het is zoals het is en waarom het bestaat."

"Ik ben gewoon een kind dat nooit ouder wordt. Ik blijf nog steeds vragen over het 'hoe' en 'waarom'. Af en toe vind ik een antwoord."

Over de hoogte van zijn IQ en intelligentie:

"Ik heb geen idee. Mensen die opscheppen over hun IQ zijn losers."

"Intelligentie is het vermogen zich aan te passen aan veranderingen."

Over zijn ziekte en omgaan met tegenslag:

"Mijn verwachtingen werden tot nul gereduceerd toen ik 21 was. Vanaf dat moment is alles een bonus geweest."

"Niemand kan het idee van een kreupel genie weerstaan."

"Hoe moeilijk het leven ook mag lijken, er is altijd wel iets dat je kunt doen en wat je kunt bereiken. Het doet ertoe dat je niet gewoon opgeeft."

Over het 'Eureka-moment' van een ontdekking:

"Ik zou het niet willen vergelijken met seks, het duurt langer.”

Een levensles voor zijn kinderen:

“Een: vergeet niet om omhoog te kijken naar de sterren en niet naar beneden naar je voeten. Twee: Stop nooit met werken. Werk geeft je zin en een doel en het leven is leeg zonder die dingen. Drie: als je zo gelukkig bent om liefde te vinden, sta er dan bij stil dat het er is en gooi het niet weg.”

Over zijn boeken:

"Ik heb meer boeken over fysica verkocht dan Madonna over seks."

Over de mensheid:

"We zijn gewoon een extra ontwikkelde apensoort op een inferieure planeet van een zeer gewone ster. Maar we kunnen het universum begrijpen. Dat maakt ons speciaal."

Over buitenaards leven:

"Als aliens ons bezoeken, zou dat zijn zoals Columbus in Amerika aankwam. Dat liep niet goed af voor de oorspronkelijke bewoners. We hoeven alleen maar naar onszelf te kijken om te begrijpen dat intelligent leven zich zodanig zal ontwikkelen dat we het niet willen ontmoeten."

Over nieuwsgierigheid:

"Dus onthoud, kijk naar de sterren en niet naar je voeten."

Over God:

"God zou kunnen bestaan, maar de wetenschap kan het heelal verklaren zonder een schepper nodig te hebben."

"Ik ben niet religieus in de normale zin. Ik geloof dat het universum beheerst wordt door de wetten van de wetenschap. Die wetten werden misschien bepaald door God, maar God grijpt niet in om deze wetten te breken."

Over het universum:

"Het universum zou niet veel voorstellen als het niet de plek was waar de mensen van wie je houdt wonen."

Over leven en dood:

"Het leven zou tragisch zijn als het niet grappig was."

"Ik ben niet bang voor de dood, maar ik heb geen haast om te sterven. Ik heb zoveel dat ik eerst wil doen."

Over zijn voorkomen en de film The Theory of Everything:

"Helaas heeft Eddie (Redmayne) mijn goede looks niet geërfd."