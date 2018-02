De aarde als onuitputtelijke schone energiebron Frank Straver

16 februari 2018

13u17

Bron: Trouw 0 Wetenschap Europa kan scoren met aardwarmte, zegt de Nederlandse geoloog Jon Limberger. Vandaag promoveert hij aan de universiteit van Utrecht op een studie hierover. Nederland lijkt bij uitstek geschikt. Kan het Groningse gas ingeruild worden voor geothermie?

De wind, die voel je als je er tegenin moet ploeteren op de fiets. De zon gloeit 's zomers op de huid. Logisch dus, dat er in de hele wereld windmolens en zonnepanelen verschijnen. De natuurkrachten melden zich, als onuitputtelijke schone energiebron. Ze vervangen vuile steenkolen, olie en aardgas.

"Wat mij zo fascineert", zegt geoloog Jon Limberger (31), "is dat er stilletjes nog een andere grote hernieuwbare energiebron is." Die zit onder onze voeten, kilometers diep in de bodem. Warmte, opgeslagen in waterreservoirs. Zelfs als bedrijven er maar een fractie van omhoog zouden pompen, ontdekte de promovendus, levert dat genoeg energie voor de hele wereld op. Daarin verschilt de bodem niet veel van wind en zonneschijn. Op steeds meer locaties gaat de warmteboor de grond in. Maar geothermie staat nog in de kinderschoenen.

