De 5 mooiste ruimtefoto’s van 2018 AW

27 december 2018

13u54

Bron: NASA, ESO, Scientas 0 Wetenschap Op deze laatste ‘Throwback Thursday’ van het jaar 2018 delen we een van de mooiste foto’s van de ruimte. Dankzij organisaties zoals de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) en ruimtevaartcentrum NASA kunnen we af en toe een glimp opvangen van de oneindige schoonheid van de ruimte. Van deze vijf foto’s viel onze mond alvast open.

1. NGC 2467

In oktober deelde ESO een merkwaardige foto. Op die foto zijn twee sterrenhopen te zien die verdacht veel lijken op een schedel, alsof een piraat de sterrenhemel teistert. Het stervormingsgebied kreeg dan ook de toepasselijke bijnaam ‘Doodshoofd-met-gekruiste-beenderen-nevel’. Het kiekje werd gemaakt met het FORS-instrument van de Very Large Telescope van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht.

2. Lagunenevel

Een van de meest adembenemende foto’s toont de mooie Lagunenevel. Die is in werkelijkheid 4.000 lichtjaren van de aarde verwijderd. In het midden van de afbeelding straalt een jonge ster die ongeveer 200.000 keer helderder is dan onze zon.

Met het blote oog is de nevel helaas niet zichtbaar, maar met een krachtige ruimtetelescoop kunnen zulke plaatjes gelukkig wel vastgelegd worden.

3. Dode ster

Zelfs de dood is prachtig in de ruimte. Zo maakte de Very Large Telescope van ESO nogmaals een wondermooie foto van gloeiende gaswolken in de Kleine Magelhaense Wolk. Daar ontstond nevel nadat er zo’n 2.000 jaar geleden –gezien van de aarde- een supernova-explosie plaatsvond. In werkelijkheid vond de explosie veel eerder plaats want het restant van de explosie is al zo’n 200.000 lichtjaar verwijderd van de aarde. In het midden van de nevel troffen astronomen een dode verborgen neutronenster aan: minstens één foto waard.

4. RCW 38

Het stervormingsgebied RCW 38 dat zo’n 5.500 lichtjaar verwijderd is van de aarde werd eveneens door de handige telescoop van het ESO in beeld gebracht. Niet alleen maakten ze foto’s, ze filmden de beweging van het stervormingsgebied zelfs. Intussen komt het sterrenbeeld Vela (Zeilen) in beeld. Dat is een sterrenbeeld in de Melkweg, rijk aan heldere sterren, zoals duidelijk te zien op de foto.

5. Kosmische botsing

Bovenstaand beeld is afkomstig van de Hubble telescoop. Het toont een botsing tussen verschillende sterrenstelsels wat voor heel wat spektakel zorgt. Als twee sterrenstelsels botsen, ontstaat er een soort kosmische knoop. Dat is nog niet duidelijk te zien op deze foto omdat het nog maar de aanloop van de botsing is.