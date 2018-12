Dag op dag: 50 jaar geleden werd Apollo 8 gelanceerd in een baan om de Maan De astronauten aan boord maakten historische foto’s van de Aarde en de Maan Redactie

20 december 2018

21u00

Bron: AP 0

Op 21 december 1968 lanceerde NASA Apollo 8 met aan boord drie Amerikaanse astronauten. Aanvankelijk was Apollo 8 bedoeld als testvlucht in een baan om de Aarde, maar de “space race” die de VS voerde met de Sovjet-Unie deed de Amerikanen van gedacht veranderen. De missie van Apollo werd vervroegd én aangepast. De crew moest zich klaarmaken om met de raket - voor het eerst ooit - in een baan om de Maan te geraken. Met Apollo 8 zochten de astronauten naar toekomstige landingsplaatsen op onze Maan. Niet veel later, in juli 1969, werd een van die plaatsen gekozen om Apollo 11 te laten landen.