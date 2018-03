Crisis in de kosmologie: het heelal dijt sneller uit dan de berekeningen voorspellen. Wat betekent dat? Govert Schilling

Bron: Volkskrant 3 Wetenschap Crisis in de kosmologie? Volgens een grote recente studie dijt het heelal te snel uit, dat wil zeggen: sneller dan volgens de berekeningen zou moeten. En als dat zo is, moeten er vraagtekens bij de gangbare ideeën.

Help, het heelal dijt te snel uit. Dat is in zeven woorden de noodkreet van Adam Riess, astronoom aan het Space Telescope Science Institute in Baltimore. Nee, hij ligt er 's nachts niet wakker van, vertelde hij begin dit jaar op een groot sterrenkundecongres in Washington, maar er is wel sprake van een crisis in de kosmologie, want mogelijk is er iets grondig mis met de gangbare ideeën over het heelal. Alsof een geoloog ontdekt dat de theorie van de continentverschuiving niet klopt. Voldoende reden dus voor een groot artikel in The Astrophysical Journal. Want wie verleden en toekomst van de kosmos wil kennen, moet op z'n minst de uitdijingsgeschiedenis goed begrijpen.

