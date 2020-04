Coronapatiënten die reuk- en smaakzin verliezen, krijgen die mogelijk pas na een jaar terug KVE

02 april 2020

13u16

Bron: BFM-TV 8 Wetenschap Droge hoest, koorts en extreme vermoeidheid zijn bekende symptomen van het coronavirus. Maar ook het plotse verlies van smaak- en reukzin kan een symptoom zijn, zo waarschuwden kno-artsen eerder al. Uit een nieuwe studie blijkt nu dat in 4 van de 10 gevallen patiënten hun smaak- en reukzin binnen de 15 dagen terug hebben, maar dat het bij anderen veel langer kan duren - mogelijk tot een jaar.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ook viroloog Marc Van Ranst bevestigde eerder al dat de reuk- en smaakzin tijdelijk kunnen wegvallen na een besmetting met het coronavirus.

Woensdag raakten de resultaten bekend van een nieuw onderzoek over het verlies van smaak- en reukzin bij besmette personen. De studie werd uitgevoerd bij 417 patiënten (onder wie 63 procent vrouwen en 37 procent mannen) die positief hadden getest op het coronavirus in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en de VS. Ze hadden allemaal een milde vorm van Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus.

Zo’n 86 procent van de patiënten vertoonden een gedeeltelijk of geheel verlies van de reukzin en 88 procent van de patiënten had geen of minder smaakzin. In 65 procent van de gevallen traden deze stoornissen gelijk op met andere symptomen, terwijl ze in 23 procent van de gevallen ná de aanwezigheid van andere symptomen optraden en in 12 procent van de gevallen vóór de aanwezigheid van andere symptomen opdoken. Verrassend genoeg blijkt uit het onderzoek dat vrouwen significant meer door dit symptoom worden getroffen dan mannen.

In 4 van de 10 gevallen een herstel binnen 15 dagen

Terwijl bij 44 procent van de patiënten het reukvermogen binnen de 15 dagen herstelde, zou het voor de 56 procent anderen veel langer kunnen duren. Volgens artsen en onderzoekers krijgen deze patiënten hun reukvermogen mogelijk pas na maanden terug. Mogelijk duurt het tot 12 maanden na het optreden van de symptomen van het coronavirus, waarbij het zenuwherstel een langzaam proces is.

Ten slotte bevelen de auteurs van het onderzoek aan dat mensen die alleen door deze symptomen worden getroffen, zichzelf als mogelijk besmet met het coronavirus beschouwen, contact opnemen met een arts en zichzelf daarom minimaal 7 dagen thuis isoleren. De onderzoekers pleiten ervoor dat het verlies van reuk-en smaakzin officieel moet worden toegevoegd aan de lijst met andere coronasymptomen van de WHO.

Lees ook:

U voelt zich ziek. Wanneer, hoe en waar testen op coronavirus



Medicatie tegen coronavirus in zicht: “Mocht ik zelf Covid-19 hebben , dan ik dit zeker nemen (+)