Computerprobleem in Internationaal Ruimtestation ISS van de baan

08 november 2018

19u43

Bron: belga 0 Wetenschap De nukkige computer aan boord van het Internationaal Ruimtestation doet het weer, tweet Dmitri Rogozin, hoofd van Roscosmos. Het Russische ruimtevaartbureau meldde eergisteren dat een van de drie computers kampte met een softwareprobleem.

Vandaag werd de hoofdcomputer gereset, waarna de drie toestellen weer normaal functioneren. De panne had geen invloed op het werk aan boord van de spacemeccano, zegt Roscosmos.

Japanse ruimtecargo

Vandaag koppelde de bemanning ook een onbemande Japanse ruimtecargo vol afval los. De Kounotori-7 zal zondag gecontroleerd de atmosfeer weer induiken, om daar op te branden. De cargo was op 23 september met een H-IIB draagraket gelanceerd en had zowat zes ton lading voor het ISS bij.

Net voor de cargo opbrandt, zal een capsule met wetenschappelijke stalen zich ervan losmaken om zelf naar de Aarde terug te keren. Dat is een primeur voor het Japanse ruimtevaartbureau Jaxa. De capsule is 84 cm breed en 66 cm hoog. Ze moet, afgeremd door een valscherm, zondag in de Stille Oceaan ploffen nabij het Japanse eiland Minamitori. Een schip van Jaxa zal het ding oppikken.

Russische raket

Op 16 november lanceert Rusland ook een onbemande cargo, de Progress MS-10. Die moet twee dagen later bij het ISS aankomen, om te koppelen aan de Russische besturingsmodule Zvezda. De lancering gebeurt met een Sojoez-FG draagraket, die voor het eerst vliegt sinds de mislukte lancering van 11 oktober.

