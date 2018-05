Complottheorieën rond Hitlers dood kunnen voorgoed de prullenbak in Sacha Kester

22 mei 2018

13u41

Bron: Volkskrant 0 Wetenschap De complottheorieën rond de dood van Adolf Hitler kunnen voorgoed de prullenbak in. Westerse wetenschappers hebben voor het eerst zijn stoffelijke resten kunnen onderzoeken, en zij hebben met zekerheid vastgesteld dat de Duitse nazileider in 1945 in Berlijn zelfmoord heeft gepleegd.

‘Hij is niet met een duikboot naar Argentinië gevlucht’, zei onderzoeker Philippe Charlier tegen persbureau AFP. ‘Hij zit niet op een geheime basis op de Zuidpool en ook niet aan de achterkant van de maan.’

Vorig jaar kreeg een team Franse pathologen toestemming van Rusland om de restanten van Hitler te bestuderen. Deze waren gevonden bij de bunker waar de nazileider en een handjevol vertrouwelingen hun laatste dagen doorbrachten. Nadat Hitler zelfmoord had gepleegd, hebben zijn lijfwachten of andere medewerkers zijn lichaam en dat van zijn vriendin Eva Braun in brand gestoken. Toen de Russen kort daarop Berlijn veroverden, kwamen de resten in handen van de KGB.

Achter slot en grendel

