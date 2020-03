Complottheorie van tafel geveegd: nieuwe coronavirus ontstond in de natuur, niet in een laboratorium AW

19 maart 2020

15u55 0 Wetenschap Een populaire complottheorie is dat het nieuwe coronavirus, Covid-19, een menselijke oorsprong zou hebben: gemaakt en verspreid door mensen met slechte bedoelingen. Die wilde theorie kan dankzij het onderzoek van Amerikaanse wetenschappers van tafel geveegd worden.

De onderzoekers van het Scripps Research Institute (Californië) hebben tijdens een grondige analyse van het nieuwe virus geen enkele aanwijzing gevonden die impliceert dat het in een laboratorium gefabriceerd werd. “Door de beschikbare data van de ons bekende stammen van het coronavirus te bestuderen, kunnen we nu met zekerheid zeggen dat het nieuwe coronavirus door natuurlijke processen is ontstaan,” beklemtoont hoofdonderzoeker Kristian Andersen. De bevindingen werden gepubliceerd in het vaktijdschrift Nature Medicine.

Sleuteleiwit

Hoe het team van Andersen te werk is gegaan? De onderzoekers vergeleken het nieuwe virus met oudere varianten en focusten daarbij op het zogenaamde spike- of sleuteleiwit. Dat is het deeltje van het virus dat zich aan menselijke cellen hecht en hen infecteert.



Uit het onderzoek bleek dat het eiwit zich, zodanig bedreven, aan menselijke cellen kan binden, waardoor het alleen het resultaat kan zijn van natuurlijke selectie.

Structuur

Bij een tweede onderdeel van het onderzoek bestudeerden de wetenschappers de structuur van het virus. Logischerwijs, als het virus werkelijk ontworpen werd door mensen, zou er voor een structuur gekozen zijn die aanleunt bij een ander, mogelijks dodelijk virus. De structuur van Covid-19 is echter meer verwant aan virussen die we aantreffen bij vleermuizen. “Deze twee kenmerken van het virus sluiten uit dat het virus ontstaan is door manipulatie in het laboratorium,” besluit Andersen.

"Our analyses clearly show that SARS-CoV-2 is not a laboratory construct or a purposefully manipulated virus." -> read now: https://t.co/a5khxW8NJf #covid19 @K_G_Andersen pic.twitter.com/pH6wAjSZ9Y Nature Medicine(@ NatureMedicine) link

In dit dossier hebben we de belangrijkste vragen en achtergrondinformatie over het virus voor u gebundeld.

