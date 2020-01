Cold case van 2.600 jaar oud opgelost: mummie Takabuti gedood met mes in de rug AW

28 januari 2020

17u50

Bron: Scientias, University of Manchester 0 Wetenschap Ruwweg 2.600 jaar na haar dood en 185 jaar nadat de mummie ontdekt werd, is het mysterie rondom de dood van de Egyptische Takabuti eindelijk opgelost. Uit jarenlang onderzoek blijkt dat de mummie stierf aan een messteek in de rug. Of dat mes daar - zoals het gezegde dicteert - daadwerkelijk geplaatst werd door iemand die ze vertrouwde, is niet geweten.

Het gemummificeerde lichaam van Takabuti - een jonge Egyptische vrouw die zo’n 2.600 jaar geleden stierf – werd in 1835 teruggevonden. De mummie riep veel vragen op bij Egyptologen waarvan er sommige al snel beantwoord werden. Andere vragen bleven echter onopgelost. Hoe kwam de jonge vrouw om het leven?

Takabuti leefde omstreeks de zesde eeuw voor Christus in de oude Egyptische stad Thebe, het huidige Luxor. Vermoedelijk was ze een vooraanstaande getrouwde vrouw, of de minnares van een belangrijk man. Die laatste optie zou misschien meteen kunnen verklaren waarom Takabuti op jonge leeftijd stierf. Een andere vrouw boorde misschien wel een mes in haar rug, uit jaloezie of afgunst.

Gewelddadige dood

De laatste CT-scans, röntgenfoto’s en analyses hebben immers uitgewezen dat de vrouw een gewelddadige dood stierf. “De nieuwste tests omvatten DNA-analyses en verdere interpretaties van de CT-scans. En die bieden ons nieuwe en veel gedetailleerdere informatie”, legt onderzoeker Greer Ramsey uit.

Takabuti werd met een mes in haar rug, nabij haar linkerschouder, gestoken en stierf vermoedelijk aan diezelfde verwonding. “De CT-scans onthullen dat Takabuti een ernstige wond op haar rug heeft opgelopen,” aldus een tweede lid van het onderzoeksteam Robert Loynes. “Dit veroorzaakte vrijwel zeker haar snelle dood. Maar wat de scans nog meer onthullen zijn ongebruikelijke en zeldzame kenmerken.”

Extra tand en extra wervel

Behalve de messteek was op de scans een extra tand én een extra wervel te zien. Eerder zeldzaam, want amper 0,02 procent van de wereldwijde bevolking wordt geboren met zo’n extra tand. De extra wervel komt voor bij 2 procent van de bevolking.

(G)een hart

Verder werd het hart van de mummie ook teruggevonden. Eerder dacht men dat het ontbrak en dus verwijderd werd alvorens Takabuti gemummificeerd werd. “De betekenis hiervan mag niet worden onderschat,” zegt Ramsey. “In het oude Egypte werd het hart in het hiernamaals verwijderd en gewogen om te beslissen of de persoon een goed leven had geleid. Als het te zwaar was werd het opgegeten door de demon Ammit en zou de reis in het hiernamaals mislukken,” legt hij uit.

Er volgde nog een verrassing. Nadat het DNA van Takabuti onder de loep werd genomen, bleek dat ze nauwer verwant is aan de Europese populatie dan aan de hedendaagse inwoners van Egypte. “De verrassende en belangrijke ontdekking van Europese erfgoed werpt een fascinerend licht op een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van Egypte”, aldus de onderzoekers.