CO2 omzetten in brandstof? Deze jonge wetenschapster van UA slaagde erin SPS

27 mei 2018

21u22

Bron: Belga 1 Wetenschap Marleen Ramakers, een natuurkundige van de Universiteit Antwerpen, heeft zondag de Eos Pipet gewonnen. Met die prijs bekroont het wetenschapsmagazine Eos de meest beloftevolle jonge onderzoeker van het jaar. Ramakers werd door de jury beloond omdat ze een manier vond om CO2 om te zetten in brandstof.

Ramakers ontdekte dat het mogelijk is om met behulp van plasma schadelijke broeikasgassen om te zetten in bruikbare chemicaliën en brandstoffen. In plaats van dat deze stoffen in de atmosfeer terechtkomen, waar ze mee bijdragen aan de klimaatverandering, zouden ze daardoor binnenkort hergebruikt kunnen worden.

Ramakers werd niet enkel door de jury bekroond, maar ging ook met publieksprijs aan de haal. Het is voor het eerst in vijf edities van de Eos Pipet dat iemand erin slaagt in beide categorieën te winnen.

De EOS Pipet gaat jaarlijks naar een jonge wetenschapper, verbonden aan een Vlaamse kennisinstelling of bedrijf of een federale wetenschappelijk instelling, die het voorbije jaar met zijn onderzoek een essentiële bijdrage leverde tot zijn vakgebied. Dit jaar werd de prijs voor het eerst uitgereikt tijdens het wetenschapsfestival Sound of Science in Edegem (provincie Antwerpen).

Naast Ramakers waren ook kankeronderzoekster Damya Laoui, archeologe Barbora Wouters, fysica Lien Smeesters en roboticaspecialist Seppe Terryn genomineerd.