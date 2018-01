Chinezen willen ruimteafval vernietigen met ruimtelasers sam

Bron: Tweakers.net 1 AP Wetenschap Chinese onderzoekers hebben een oplossing bedacht voor het rondzwevend ruimtepuin dat een gevaar vormt voor satellieten en ruimtecapsules. Ze willen het opruimen met ruimtelasers, iets wat volgens het onderzoeksteam in theorie haalbaar is. Dat meldt Tweakers.net.

De wetenschappers maakten een computersimulatie van een laser die zich in een ruimtesatelliet bevindt en die gedurende enkele minuten korte salvo's van twintig stralen nabij-infrarood licht afvuurt op een stuk ruimtepuin ter grootte van maximaal 10 cm. Het puin wordt dan opgebroken in kleinere delen of wordt door de energie van de laserstraal afgebogen van zijn baan.

AFP

Gevaarlijk

Boven onze hoofden zweeft naar schatting zo'n 7.500 ton rommel. Met snelheden tot zo'n 28.000 km/u kan ruimtepuin aanzienlijke schade aanrichten aan satellieten of ruimtecapsules. Zo moesten astronauten van het ISS in 2012 een keer uitwijken naar de ontsnappingscapsule toen ruimtepuin van een oude satelliet voorbij suisde. In datzelfde jaar moest het ISS ook al een uitwijkmanoeuvre maken om een botsing met brokstukken van een Japanse satelliet te voorkomen.

EPA

Andere oplossingen

Verschillende instanties werken aan oplossingen voor het ruimtepuin. Het Europese ruimtevaartagentschap ESA wil een satelliet met een robotarm of een soort net puin gaan vangen. De Britten sturen nog deze winter een 'vuilniswagen' de ruimte in, een kastje van drie kilo met een soort vangnet. De 'CubeSail' kan worden vastgemaakt aan satellieten of raketmotoren. Als die niet meer nodig zijn, wordt uit het kastje een scherm van vijf bij vijf meter ontvouwd. Daaraan vliegt het ruimteafval uit de banen waarin de nog werkende satellieten en ruimtestations zweven.

EPA Een Russische raket brengt kosmonauten naar het ISS.

Publicatie

Het onderzoek van wetenschappers van de Chinese Air Force Engineering University wordt gepubliceerd in ScienceDirect onder de titel 'Impacts of orbital elements of space-based laser station on small scale space debris removal'.