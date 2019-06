Chinezen gebruikten 2500 jaar geleden al cannabis voor psychoactieve effecten kv

13 juni 2019

18u14

Bron: National Geographic, BBC 0 Wetenschap Wetenschappers hebben in een 2500 jaar oude graftombe in het westen van China het vroegste bewijs gevonden voor de menselijke consumptie van cannabis als drug. Dat blijkt uit een onderzoeksverslag dat gisteren gepubliceerd werd in het tijdschrift Science Advances .

Omstreeks 4000 v. Christus werden in Azië al cannabisplanten geteeld als een bron van vezels voor kledij en touwen en voor de vervaardiging van hennepzaadolie. Het was tot op heden echter onduidelijk of de plant ook gebruikt werd omwille van zijn psychoactieve werking of om andere rituele redenen.

Een internationaal team van wetenschappers heeft nu de inhoud van tien houten vuurpotjes geanalyseerd die werden opgegraven op het 2500 jaar oude Jirzankal-kerkhof, een begraafplaats in de Pamirbergketen in het westen van China. De potjes bleken gebruikt te zijn voor de verbranding van wierook en ander plantaardig materiaal. Uit een chemische analyse bleek dat negen van de tien vuurpotjes ooit cannabis bevatten.

THC

De onderzoekers vergeleken deze cannabis met de cannabisplanten die 1600 kilometer verderop, op de Jiayi-begraafplaats werden aangetroffen, in graven die dateren uit de achtste tot de zesde eeuw voor Christus. De Jirzankal-cannabis bleek moleculaire resten te bevatten van THC (tetrahydrocannabinol): het chemische bestanddeel dat verantwoordelijk is voor de psychoactieve effecten van cannabis. De cannabisvariant van Jiayi bevatte geen THC.

Het onderzoeksteam vermoedt dat de mensen van Jirzankal opzettelijk planten met een hoger THC-gehalte teelden en ze verbrandden bij begrafenisrituelen. Het is het vroegste bewijs van het gebruik van cannabis voor zijn psychoactieve eigenschappen.

Herodotus

Er is verder geen bewijs dat er in Azië gebruik gemaakt werd van pijpen of soortgelijke attributen voor het contact met de westerse wereld in de moderne tijd.

In de vijfde eeuw voor Christus beschreef de Griekse historicus Herodotus in zijn werk Historiën wel al hoe de Scythen, Iraanse ruiterstammen uit de Euraziatische steppe, zich na het begraven van hun doden met cannabisrook zuiverden: “De Scythen nemen vervolgens het zaad van deze hennep en kruipen onder de matten, gooien het op de gloeiend hete stenen, waar het smeult en dampen uitzendt die een Grieks stoombad niet kan overtreffen. De Scythen huilen van vreugde in het stoombad”, schreef hij. Herodotus merkte ook op dat de cannabisplant “zowel vanzelf groeit als gezaaid wordt.

“Mensen staan sceptisch tegenover Herodotus’ etnografieën van buitenlandse volken”, zegt Emily Baragwanath, experte Klassieke Oudheid aan de Universiteit van North Carolina. “Maar de archeologie blijft overeenkomsten vinden tussen de echte wereld en wat er in zijn ‘Historiën’ staat.”