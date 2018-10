Chinese wetenschappers creëren muizen met twee moeders, zonder vader kv

12 oktober 2018

22u17

Bron: Reuters, National Geographic, Science Alert 0 Wetenschap Chinese wetenschappers zijn erin geslaagd om muizen te creëren met genetisch materiaal van twee moeders. De jongen ontwikkelden zich zo goed dat ze vervolgens in staat bleken om zichzelf op natuurlijke wijze voort te planten. De onderzoekers gebruikten ook de stamcellen van twee vaders om muizen te creëren, maar die jongen stierven al snel. De kans dat de techniek ook kan toegepast worden bij mensen is echter erg klein, zeggen experts.

Het is niet de eerste keer dat muizenjongen van twee vrouwelijke moeders ter wereld komen, maar de geboorte van de jongen met enkel mannelijke ouders is wel een primeur. Bovendien werd de techniek sinds de eerste poging in 2004 verder verfijnd.

Wetenschappers van de Chinese Academie brachten genetisch gemanipuleerde stamcellen van een vrouwelijke muis in in een ongewijzigde eicel van een andere vrouwelijke muis. Dat leidde tot 210 embryo's, waaruit uiteindelijk 29 muizen voortkwamen. Die muizen waren normaal en bereikten een volwassen leeftijd waarop ze zich konden voortplanten.

De creatie van embryo's met twee vaders verliep moeilijker. Daarvoor werden genetisch gemanipuleerde stamcellen van een mannelijke ouder samen met sperma van een andere vader ingebracht in een eicel waarvan de voorkern - het vrouwelijke genetische materiaal - verwijderd werd. Deze cellen werden ingebracht bij een draagmoeder. Deze muizenjongen stierven allemaal binnen 48 uur na de geboorte. De reden daarvoor is vooralsnog onduidelijk.

"Dit onderzoek toont ons wat er mogelijk is", zegt Wei Li, die mee de studie leidde. Het team hoopt de technieken in de toekomst ook uit te testen bij andere diersoorten.

Parthenogenese - voortplanting zonder de nood aan sperma - is niets nieuws in het dierenrijk. Veel insecten kunnen nu al klonen van zichzelf produceren, net als een aantal vissen, hagedissen en amfibieën. Voor zoogdieren is dat echter moeilijker, zeggen de Chinese wetenschappers. Embryo's van zoogdieren die niet beschikken over genetisch materiaal van zowel een moeder als een vader kunnen afwijkingen vertonen of zelfs niet leefbaar zijn.

Bij mensen?

In hun studie, die gepubliceerd werd in het vakblad Cell Stem Cell, stellen de wetenschappers dat sommige hindernissen voor de voortplanting door twee ouders van hetzelfde geslacht overwonnen kunnen worden dankzij stamceltechnieken en genetische manipulatie. Volgens experts is deze techniek echter nog lang niet verfijnd genoeg om toegepast te worden bij mensen voor de creatie van baby's voor homoseksuele koppels.

"Het risico op zware afwijkingen is te hoog en het zal nog jaren onderzoek van uiteenlopende dierlijke modellen vergen om volledig te begrijpen hoe dit veilig kan gebeuren", zegt Dusko Ilic, stamcelspecialist van het King's College in Londen.

Azim Surani, specialist genetica aan de Britse universiteit van Cambridge, is onder de indruk van de studie. Maar "de uitgebreide genetische manipulatie" die nodig was om de muizen te creëren betekent dat het niet aannemelijk is dat er menselijke baby's van twee ouders van hetzelfde geslacht gecreëerd kunnen worden, stelt hij.