Chinese sonde zou donderdag als eerste op de nog onbekende achterkant van de maan landen

01 januari 2019

18u42

De Chinese sonde Chang'e-4 zou donderdag als eerste neerstrijken op de vrij onbekende achterzijde van de Maan, zo citeren berichten op Twitter de Chinese staatstelevisie.

Op 8 december lanceerde een Lange Mars-3B draagraket de Chang'e-4. Op 12 december is de sonde in een baan rondom de Wachter van de Aarde gekomen. Zondag is die gewijzigd in een elliptische baan met een dichtste punt op ongeveer 15 km en een hoogste punt op zowat 100 km hoogte, meldde het officiële persbureau Xinhua.

Die baan moet toelaten om als eerste door mensenhanden gebouwd tuig te landen op de "Dark Side of the Moon", of de achterzijde van de Maan. Die zien we nooit en is bij wetenschappers ook nog niet zo bekend. De landing zou voor donderdag omstreeks 01.00 uur Belgische tijd gepland zijn.



De Chinese Maanverkenner omvat een lander en een robotjeep.